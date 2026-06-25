Βγήκαν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας των Πανελλαδικών στην παραπάνω πλατφόρμα, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης, οι καταστάσεις με τις βαθμολογίες, οι οποίες περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, αναρτώνται στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της επικράτειας.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα το κινητό τους τηλέφωνο, λαμβάνουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS).

Στη συνέχεια, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, όπου, εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: ΕΔΩ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, θα ολοκληρωθούν οι Υγειονομικές Εξετάσεις και Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Επόμενο -και τελευταίο- βήμα για τους υποψήφιους πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών, αποτελεί η διαδικασία συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, για την οποία εκκρεμούν οι σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη διαδικασία δημιουργίας προσωπικού κωδικού ασφαλείας, προκειμένου να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται στα λύκεια των υποψηφίων μέχρι και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Σε χαμηλά επίπεδα οι αριστούχοι

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν άριστα (18-20) κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με μεγάλη εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής και, όπως αναμενόταν, το μάθημα των Λατινικών.

Αναλυτικότερα, στη Φυσική το 30,06% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18 και μάλιστα, το 20,57% αφορά τις βαθμολογίες 19-20. Υπενθυμίζεται ότι την περυσινή χρονιά, το ποσοστό αριστούχων στο μάθημα της Φυσικής ανήλθε σε μόλις 9,39%.

Όσον αφορά στα Λατινικά, το 22,65% των υποψηφίων έλαβε βαθμολογία 18-20.

Στον αντίποδα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά αριστούχων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (1,12%) και των Αρχαίων Ελληνικών (1,51%). Είναι αξιοσημείωτο, δε, ότι οι αριστούχοι στο μάθημα των Αρχαίων είναι σημαντικά μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι (2,29%).

Σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με πέρυσι είναι και τα ποσοστά των υποψηφίων που έγραψαν βαθμό πάνω από 18 στο μάθημα της Οικονομίας (14,22% το 2026, 29,33% πέρυσι) και της Βιολογίας (12,51% το 2026, 19,47% πέρυσι).

Άριστα έγραψαν στο μάθημα των Μαθηματικών, το 8,34%, στην Ιστορία το 13,69% στη Χημεία 15,87% και στην Πληροφορική 16,41%, ποσοστά που κινούνται στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την περυσινή χρονιά, αλλά κάπως βελτιωμένα.

Τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

Το υψηλότερο ποσοστό γραπτών με βαθμολογία κάτω του 10 καταγράφεται στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, ενώ, για μία ακόμη χρονιά, τα Μαθηματικά και η Ιστορία «φιγουράρουν» στα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση, καθώς περισσότεροι από τους μισούς υποψήφιους δεν κατάφεραν να γράψουν πάνω από 10.

Πιο συγκεκριμένα, το 55,67% των υποψηφίων έγραψαν κάτω από τη βάση στα Αρχαία Ελληνικά, με το 40,85% να συγκεντρώνεται στις βαθμολογίες 5 έως 10.

Όσον αφορά την Ιστορία, το 52,10% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, ποσοστό που κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με την περυσινή χρονιά.

Στα Μαθηματικά, οι μισοί υποψήφιοι έγραψαν κάτω από τη βάση (50,59%), ποσοστό που όμως, είναι χαμηλότερο σε σχέση με την περυσινή χρονιά κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (59,12%).

Επιπλέον, υψηλά ποσοστά βαθμολογιών κάτω από τη βάση συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι και στα μαθήματα της Οικονομίας, της Πληροφορικής και της Χημείας.

Ιδιαίτερα στην Οικονομία, οι υποψήφιοι έγραψαν κάτω από 10 σε ποσοστό 48,09%. Στην Πληροφορική και τη Χημεία, τα αντίστοιχα ποσοστά κινήθηκαν στο 41%.