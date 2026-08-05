Τρεις συλλήψεις σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις πυροπροστασίας

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση τριών περιστατικών από αμέλεια που σημειώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής και Πρέβεζας.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση τριών περιστατικών από αμέλεια που σημειώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Ανατολικής Αττικής και Πρέβεζας.

Ειδικότερα:

Στη σύλληψη 32χρονου προχώρησε το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά χθες, στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού του Δήμου Τρικκαίων καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έθεσε φωτιά σε σωρό με υπολείμματα βλάστησης. Στον υπαίτιο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Επιπλέον , 50χρονος συνελήφθη από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος, προέβη σε χρήση ψησταριάς στην ύπαιθρο, εντός περιμέτρου 300 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Ακόμη, στη σύλληψη μίας γυναίκας, Ελληνίδας υπηκόου, προχώρησε το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πρέβεζας η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέβη σε καύση ξηρών χόρτων, στον 'Ασσο του Δήμου Ζηρού - Πρέβεζας, μέσα σε αύλειο χώρο. Στην υπαίτια επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.255,86 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 5 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 670 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.022.593,87 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 238 (89,14%) είναι από αμέλεια και οι 29 (10,86%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ