ΔΕΗ: Data center 1 GW, νέα συμφωνία ΑΠΕ και Vodafone στο επίκεντρο της επόμενης φάσης ανάπτυξης

Στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές βρέθηκαν η πορεία του μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, η κοινή εταιρεία οπτικών ινών με τη Vodafone, η επέκταση στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και η επιβεβαίωση των οικονομικών στόχων για το 2026.

Το πλαίσιο των επόμενων στρατηγικών κινήσεων του ομίλου παρουσίασε η διοίκηση της ΔΕΗ το απόγευμα της Τετάρτης, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Πέρα από τις οικονομικές επιδόσεις, η διοίκηση έδωσε απαντήσεις για όλα τα μεγάλα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη: από το data center του 1 GW και τη συνεργασία με τη Vodafone για τις οπτικές ίνες, μέχρι τις επόμενες εξαγορές στις ΑΠΕ και τη διεθνή επέκταση του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα τους στόχους για το 2026.

Προχωρούν οι συζητήσεις για το data center - Στόχος η ανάπτυξη έως το 1 GW

Κεντρικό θέμα της τηλεδιάσκεψης αποτέλεσε η πορεία του μεγάλου data center που σχεδιάζει η ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Η διοίκηση επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός της πρώτης φάσης παραμένει αμετάβλητος και αφορά εγκατάσταση ισχύος 300 MW, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2028. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να διασφαλίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανεξάρτητα από τον χρόνο ολοκλήρωσης των εμπορικών συμφωνιών.

Οι διαπραγματεύσεις με διεθνείς hyperscalers βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιλαμβάνουν τόσο την ανάπτυξη του data center όσο και τις σχετικές συμβάσεις προμήθειας ενέργειας.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των συμφωνιών έως το τέλος του 2026, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν εξελίξεις νωρίτερα, εφόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν ταχύτερα.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η διευκρίνιση που δόθηκε για τη δεύτερη φάση του έργου. Όπως επιβεβαιώθηκε, ο σχεδιασμός δεν αφορά μια σταδιακή αύξηση της ισχύος, αλλά την ανάπτυξη του έργου από τα 300 MW απευθείας στο 1 GW, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές υποδομές αυτού του τύπου στην Ευρώπη.

Στη φάση του due diligence η κοινή εταιρεία με τη Vodafone

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στο επίπεδο της συνεργασία της ΔΕΗ με τη Vodafone Ελλάδας για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στη διαδικασία του due diligence, μετά την υπογραφή του μη δεσμευτικού term sheet για τη δημιουργία κοινής εταιρείας, στην οποία θα συμμετέχουν ισότιμα με ποσοστό 50%-50%.

Η νέα εταιρεία θα προκύψει από τον συνδυασμό της PPC FiberGrid και της Fiber2All της Vodafone Ελλάδας και θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη χονδρική διάθεση δικτύων Fiber to the Home (FTTH) προς όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, στόχος είναι η ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027, εφόσον ολοκληρωθούν οι οικονομικοί και νομικοί έλεγχοι, υπογραφούν οι δεσμευτικές συμφωνίες και δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών δόθηκαν και περισσότερες διευκρινίσεις για το ποσό των περίπου 130 εκατ. ευρώ, το οποίο προβλέπεται να εισπράξει η ΔΕΗ. Όπως εξηγήθηκε, επειδή το δίκτυο που εισφέρει η ΔΕΗ στη νέα εταιρεία είναι μεγαλύτερης αξίας από το αντίστοιχο της Vodafone, προβλέπεται χρηματική καταβολή περίπου 130 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, ώστε οι συμμετοχές των δύο πλευρών να εξισορροπηθούν και να διαμορφωθούν τελικά σε 50% - 50%.

Το ποσό αυτό δεν αποτελεί τίμημα για την πώληση του δικτύου της ΔΕΗ, αλλά στοιχείο της χρηματοοικονομικής δομής της συναλλαγής και θα καταβληθεί μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν ήδη ανακοινωθεί από τον όμιλο, η PPC FiberGrid καλύπτει σήμερα περίπου 1,88 εκατ. κατοικίες, εκ των οποίων περισσότερες από 1,1 εκατ. είναι ήδη διαθέσιμες για άμεση σύνδεση, ενώ το δίκτυο της Vodafone καλύπτει περισσότερες από 550.000 κατοικίες. Η κοινή εταιρεία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους χονδρικής FTTH στην ελληνική αγορά, προσφέροντας πρόσβαση στο δίκτυό της σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Νέα συμφωνία ΑΠΕ μέσα στις επόμενες ημέρες

Η διεθνής επέκταση της ΔΕΗ συνεχίζεται, με τη διοίκηση να προαναγγέλλει, κατά την ενημέρωση των αναλυτών, ακόμη μία συμφωνία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η νέα κίνηση ακολουθεί τις πρόσφατες εξαγορές σε Πολωνία και Ουγγαρία και εντάσσεται στη στρατηγική δημιουργίας ενός ισχυρού περιφερειακού χαρτοφυλακίου καθαρής ενέργειας. Στις νέες αγορές προτεραιότητα δίνεται σε εξαγορές που συνδυάζουν λειτουργικά έργα με ώριμο χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη και οργανωμένες τοπικές ομάδες, ώστε να δημιουργείται άμεσα επιχειρησιακή παρουσία.

Για τις συναλλαγές που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, η διοίκηση ανέφερε ότι οι αποδόσεις κινούνται εντός των στόχων της ΔΕΗ, με μη μοχλευμένη εσωτερική απόδοση έργου (IRR) άνω του 9% και κοντά στο 10%, χωρίς να συνυπολογίζονται οι συνέργειες από την ενσωμάτωσή τους στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Στα 7,8 GW η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ - Ορατότητα για το 81% του στόχου του 2030

Με τις συμφωνίες που έχουν ήδη ανακοινωθεί σε Ελλάδα, Πολωνία και Ουγγαρία, αλλά και με τα νέα φωτοβολταϊκά έργα που ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο σε Ρουμανία και Βουλγαρία, η διοίκηση εκτιμά ότι η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ θα διαμορφωθεί σε 7,8 GW σε pro forma βάση.

Παράλληλα, το ώριμο χαρτοφυλάκιο έργων φθάνει πλέον τα 16,2 GW, προσφέροντας ήδη ορατότητα για περίπου 81% του στόχου που έχει θέσει η ΔΕΗ για το 2030. Η στρατηγική διαφοροποιείται ανάλογα με την ωριμότητα κάθε αγοράς. Σε Ελλάδα και Ρουμανία, όπου ο Όμιλος διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία και οργανωμένες δομές, η ανάπτυξη συνεχίζεται κυρίως οργανικά. Αντίθετα, στις νέες αγορές, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, επιλέγονται στοχευμένες εξαγορές που συνδυάζουν λειτουργικά έργα, αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο και τοπικές ομάδες στελεχών, επιτρέποντας στη ΔΕΗ να αποκτά άμεσα επιχειρησιακή παρουσία.

Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο παραγωγής και πελατών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη φιλοσοφία με την οποία η ΔΕΗ διαχειρίζεται πλέον τη διεθνή της παρουσία.Όπως εξήγησε o πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο όμιλος δεν αντιμετωπίζει τις επιμέρους χώρες ως αυτόνομες αγορές, αλλά ως τμήματα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου. Οι μονάδες παραγωγής, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε στη Ρουμανία, την Ιταλία, την Πολωνία ή άλλες αγορές, λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, όπως αντίστοιχα και η πελατειακή βάση.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει καλύτερη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση, με μεγαλύτερη έμφαση στην αιολική παραγωγή στις βορειότερες χώρες και στα φωτοβολταϊκά στις αγορές του ευρωπαϊκού Νότου.

Η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης και στη δραστηριότητα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε νέες αγορές, εφόσον προκύψουν ελκυστικές ευκαιρίες. Ωστόσο, εκτίμησε ότι σήμερα οι αγορές της Πολωνίας και της Ουγγαρίας δεν προσφέρουν τις καλύτερες προοπτικές στον συγκεκριμένο τομέα, σε αντίθεση με ορισμένες αγορές της Νότιας Ευρώπης.

Η διαφοροποίηση μειώνει την έκθεση στη μεταβλητότητα

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στη Ρουμανία και ειδικότερα στη μειωμένη πυρηνική παραγωγή, η διοίκηση υπογράμμισε ότι ο όμιλος δεν στηρίζει τις επενδυτικές του αποφάσεις σε βραχυπρόθεσμες μεταβολές της αγοράς. Όπως επισημάνθηκε, τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάζονται ταυτόχρονα από πολλούς παράγοντες, όπως οι τιμές του φυσικού αερίου, το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂, η διαθεσιμότητα των πυρηνικών μονάδων, οι υδρολογικές συνθήκες και οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές παρεμβάσεις.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση και η καθετοποιημένη λειτουργία του ομίλου επιτρέπουν την εξισορρόπηση των κινδύνων, καθώς οι επιδράσεις που εμφανίζονται σε μία αγορά ή δραστηριότητα αντισταθμίζονται από τις επιδόσεις άλλων αγορών και τομέων.

Μειωμένη μόχλευση και μεγαλύτερη ευελιξία για νέες επενδύσεις

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη σημαντική ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της ΔΕΗ μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την πώληση ιδίων μετοχών.

Όπως ανέφερε ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 2,7 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την πώληση ιδίων μετοχών, αλλά και στις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες χρηματοδότησαν σημαντικό μέρος του αυξημένου επενδυτικού προγράμματος.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA (net leverage) υποχώρησε από 3,2 φορές σε 1,2 φορές, επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο από το εσωτερικό όριο των 3,5 φορών που έχει θέσει η διοίκηση.

Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρίδη, η σημαντική αποκλιμάκωση της μόχλευσης προσφέρει στη ΔΕΗ ουσιαστική χρηματοοικονομική ευελιξία και επαρκή περιθώρια για την επιτάχυνση του επενδυτικού της προγράμματος και την υλοποίηση νέων αναπτυξιακών κινήσεων τα επόμενα χρόνια, χωρίς να επιβαρύνεται η κεφαλαιακή της διάρθρωση.

Παράλληλα, η διαθέσιμη ρευστότητα του ομίλου διαμορφώθηκε στα 11,6 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική του δυνατότητα. Η διοίκηση υπενθύμισε επίσης τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από τους οίκους S&P και Fitch στην κατηγορία BB με σταθερές προοπτικές, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, αντανακλά τη βελτίωση της κερδοφορίας, των ταμειακών ροών και του συνολικού χρηματοοικονομικού προφίλ του Ομίλου.

Παραμένει αμετάβλητο το guidance για το 2026

Παρά την ισχυρή πορεία του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση δεν προχώρησε σε αναβάθμιση των οικονομικών προβλέψεων για το σύνολο της χρονιάς, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Στο εξάμηνο έχει ήδη επιτευχθεί περίπου το 50% του ετήσιου στόχου για το προσαρμοσμένο EBITDA και περίπου το 55% του στόχου για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας.

Η ΔΕΗ επανέλαβε τον στόχο για προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 2,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 700 εκατ. ευρώ και μέρισμα 0,80 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 33% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όπως επισημάνθηκε, ο όμιλος διαθέτει πλέον σαφή ορατότητα για την επίτευξη των στόχων του 2026, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της διοίκησης στρέφεται ήδη στην προετοιμασία της επόμενης φάσης ανάπτυξης.