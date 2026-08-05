Επιφυλακτικό ρεκόρ στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Με μικτά πρόσημα στα ταμπλό ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx να σημειώνει ήπια νέο ιστορικό υψηλό στις 657,04 μονάδες.

Με μικτά πρόσημα στα ταμπλό ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση της Τετάρτης τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον Stoxx να σημειώνει επιφυλακτικά νέο ιστορικό υψηλό. Οι επενδυτές εμφανίστηκαν διστακτικοί στις τελευταίες εξελίξεις ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν επεξεργάζονται μια συμφωνία για τη διαχείριση της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600, καταγράφει νέο ρεκόρ με ήπια άνοδο 0,03% στις 657,04 μονάδες, ενώ ο Εuro Stoxx 50 υποχώρησε 0,10% στις 6.430 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 0,24% στις 26.139 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιήθηκε οριακά 0,03% στις 8.669 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 ενισχύθηκε 0,10% στις 10.890 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο απώλεσε 0,18% στις 53.446 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε κέρδη 0,17% στις 20.057 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η Siemens Energy ανακοίνωσε ρεκόρ πωλήσεων, περιθωρίων κέρδους και παραγγελιών για το τρίτο τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς τη ζήτηση για αεριοστρόβιλους από τα αναπτυσσόμενα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ και τα έργα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, η μετοχή της Heineken στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας ενισχύθηκε κατά 2,19%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε μεγαλύτερη αύξηση από το αναμενόμενο στις πωλήσεις το β' τρίμηνο καθώς η ισχυρή ζήτηση στην Ασία και την Αφρική αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη αδυναμία στην Ευρώπη και την αμερικανική ήπειρο.

Στο γεωπολικτό μέτωπο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που έδωσε τεράστια ελπίδα στις αγορές.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει «πολύ σύντομα», ή το Ιράν θα υποστεί «πολύ δυνατά» πλήγματα. «Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας εξάλλου πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, οι ΗΠΑ, το Ιράν και το Ομάν διαπραγματεύονται μια προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με την οποία τα εισερχόμενα πλοία θα διέρχονται από τα χωρικά ύδατα του Ιράν, ενώ τα εξερχόμενα πλοία θα πλέουν μέσω των υδάτων του Ομάν σε συντονισμό με την Τεχεράνη, όπως ανέφεραν δύο πηγές της περιοχής στο Axios.