KIEFER: Επενδύσεις 175 εκατ. ευρώ για LLM και ανθρωποειδή ρομπότ με ελληνική σφραγίδα

Ο όμιλος του Χρ. Πετρόχειλου σχεδιάζει data centers σε Αθήνα και Μεγαλόπολη, αναπτύσσει το ελληνικό LLM Sophea AI και επενδύει σε ανθρωποειδή ρομπότ για «Sovereign AI».

Επενδύσεις ύψους 175 εκατ. ευρώ προωθεί η KIEFER με στόχο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης που εκτείνεται από την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας μέχρι τα αυτόνομα ρομπότ με εγκέφαλο «made in Greece». Στόχος να τοποθετήσει την Ελλάδα στον χάρτη της λεγόμενης «κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης» (Sovereign AI).

Ο όμιλος του Χρήστου Πετρόχειλου, με αρχικές καταβολές από τον χώρο της ενέργειας - έχει παρουσία έντεκα ετών στην ανάπτυξη ενεργειακών έργων και έχει μέχρι σήμερα αναπτύξει έργα συνολικής ισχύος άνω του 1,2 GW - προχωρά την τελευταία διετία τον στρατηγικό του μετασχηματισμό, ώστε να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που συνδυάζει ενεργειακές υποδομές, υπολογιστική ισχύ, γλωσσικά μοντέλα, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και λύσεις ρομποτικής. Κοινός παρανομαστής σε όλα τα παραπάνω είναι η ελληνική τεχνολογική αυτονομία. «Το κρυφό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης είναι η στρατηγική εξάρτηση», ανέφερε χθες σε σχετική συνέντευξη Τύπου ο κ. Πετρόχειλος, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις βασίζονται σε ξένα cloud, ξένες υποδομές και ξένα μοντέλα, με αποτέλεσμα τα δεδομένα να μεταφέρονται εκτός χώρας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η έχει ήδη επενδύσει περίπου 25 εκατ. ευρώ σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ σχεδιάζει επιπλέον επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία. Μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενώ η δανειοδότηση υποστηρίζεται από τις CrediaBank και Optima Bank.

Από την ενέργεια στα αυτόνομα ρομπότ

Με το προαναφερθέν κεφάλαιο η Kiefer αναπτύσσει το Sophea AI, ενός ελληνικού μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, το οποίο εκπαιδεύεται με την τεχνολογία NVIDIA NeMo. Το μοντέλο εκπαιδεύτηκε σε ελληνικά δεδομένα και διαθέτει δυνατότητες που καλύπτουν από επεξεργασία φυσικής γλώσσας μέχρι φωνητικές εφαρμογές. Η οικογένεια εφαρμογών περιλαμβάνει ήδη το Sophea Nous, έναν ψηφιακό βοηθό για επιχειρήσεις που αξιοποιεί την εσωτερική γνώση ενός οργανισμού, αλλά και το Sophea Meet, μια πλατφόρμα ευφυούς διαχείρισης συναντήσεων με έμφαση στην ελληνική γλώσσα και ορολογία. Βάσει των όσων αναφέρθηκαν η χρήση της πλατφόρμας μπορεί να επιταχύνει την εύρεση πληροφοριών κατά 75%, μειώνοντας παράλληλα τη διπλή εργασία και οδηγώντας σε ετήσια εξοικονόμηση που μπορεί να ξεπεράσει τις 540.000 ευρώ για έναν οργανισμό 1.000 εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον Πετρόχειλο μάλιστα το εγχείρημα που πριν από περίπου έναν χρόνο και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσει, είναι έτοιμο να εξαχθεί στο εξωτερικό. Η εταιρεία ξεκινά εξαγωγές του μοντέλου σε επιχειρήσεις στην Πολωνία ενώ από τον Σεπτέμβριο σχεδιάζει να επεκταθεί προς Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, με τις αγορές της Κ. Ευρώπης όπως η Γερμανία και η Αυστρία να ακολουθούν.

Πέρα από τα LLMs βέβαια η εταιρεία επεδνύει και στο Physical AI, εισάγοντας την τεχνητή νοημοσύνη στα ρομπότ, με την βοήθεια της κινεζικής Unitree Robotics για το hardware. Σήμερα έχει δημιουργήσει ήδη έναν στόλο που περιλαμβάνει τετράποδα βιομηχανικά ρομπότ και ανθρωποειδή συστήματα. Στο εν λόγω εγχείρημα η Kiefer είναι αυτή που αναπτύσσει τις εφαρμογές, το λογισμικό, την παραμετροποίηση και τα συστήματα ελέγχου με τον κ. Πετρόχειλο να τονίζει ότι «ο εγκέφαλος των ρομπότ είναι ελληνικός».

Τα εν λόγω συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθεώρηση ενεργειακών υποδομών και υποσταθμών υψηλής τάσης, για την περιπολία και επιτήρηση κρίσιμων εγκαταστάσεων, αλλά και την παρακολούθηση της προόδου κατασκευαστικών έργων, τη συλλογή δεδομένων πεδίου ή και την υποστήριξη κατά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Μάλιστα η εταιρεία έχει αναπτύξει εξειδικευμένη λύση για τον τομέα της πολιτικής προστασίας ένα τετράποδο ρομπότ για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης, κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι αδύνατη ή εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το «πράσινο AI Factory»

Κεντρικό ρόλο στο σχέδιο έχει και η ανάπτυξη υποδομών υψηλής υπολογιστικής ισχύος, με την εταιρεία να σχεδιάζει την δημιουγία δύο data centers σε Αθήνα και Μεγαλόπολη στα οποία και θα φιλοξενείται η υποδομή των προαναφερθέντων εφαρμογών. Για την ανάπτυξη των παραπάνω υποδομών θα διατεθεί και το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που προαναφέρθηκαν. Τα κέντρα δεδομένων θα αξιοποιούν πράσινη ενέργεια και τεχνολογία της NVIDIA. Συγκεκριμένα η KIEFER θα φέρει στην Ελλάδα το πρώτο σύστημα NVIDIA Blackwell DGX B200.

Τα data centers που θα αναπτυχθούν θα έχουν συνολική ισχύ 10 έως 20 MW σε Αθήνα και Μεγαλόπολη, αντίστοιχα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί το πρώτο ελληνικό AI Factory, προσφέροντας πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ όχι μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και σε startups, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Παράλληλα, η KIEFER αναπτύσσει υπηρεσίες GPU-as-a-Service, επιδιώκοντας να μειώσει σημαντικά το κόστος πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους για νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες.