Prodea: Εγκρίθηκε πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,3 εκατ. ιδίων μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Prodea ενέκρινε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών διάρκειας 12 μηνών, το οποίο προβλέπει την επαναγορά έως 1.300.000 μετοχών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Prodea ενέκρινε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών διάρκειας 12 μηνών, το οποίο προβλέπει την επαναγορά έως 1.300.000 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 0,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Παράλληλα, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 5 Αυγούστου 2026 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 220.234.356 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 82,95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 220.234.356) επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 15.07.2026 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:

Θέμα Μόνο:

(α) Την έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και τις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ως κάτωθι: Η Εταιρεία δύναται να αποκτήσει ίδιες, κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,71 εκάστης, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως 0,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε 1.300.000 μετοχές. Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιείται έναντι τιμήματος ανά μετοχή από δύο ευρώ (€2,00) κατ' ελάχιστον έως πέντε ευρώ (€5,00) κατ' ανώτατο όριο. Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης. Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα δύνανται να χρησιμοποιηθούν με κάθε επιτρεπτό από το νόμο τρόπο.

(β) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και την υλοποίηση του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, καθώς και για τη διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας προς εφαρμογή της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ 220.234.356 μετοχές (100%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

