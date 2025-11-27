Με joint ventures και εξαγορές το πλάνο ανάπτυξης και μετασχηματισμού της εταιρείας. Ο πήχης για τα έσοδα και η στόχευση για την συνέχεια.

Τον βηματισμό της προς την τεχνολογία με αιχμή του δόρατος την άμυνα, επισπεύδει η European Innovation Solutions (E.In.S) -πρώην Ευρωσύμβουλοι- βάζοντας στο κάδρο τόσο τις στρατηγικές συνέργειες όσο και τις εξαγορές. Στον στόχο του μετασχηματισμού της, μάλιστα, σχεδιάζει να διοχετεύσει την εξασφαλισμένη ρευστότητά της, που φτάνει σήμερα τα 7 εκατ. ευρώ.

Η στροφή στην άμυνα

Τα βήματα δεν είναι νέα, έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς στην 35ετή παρουσία της στον χώρο της συμβουλευτικής, έχει ασχοληθεί και με την άμυνα. Συγκεκριμένα η εταιρεία ήδη από το 2007 υποστηρίζει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε παραδοσιακά έργα, ενώ πλέον έχει αναλάβει και πιο σύνθετα projects και δράσεις για την υποστήριξη μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα έργα παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού.

Για το μέλλον δε, οι σχετικές κινήσεις αναμένεται να ενταθούν, όπως επεσήμαναν οι δύο συνιδρυτές της, Στάθης Ταυρίδης και Πάρις Κοκορότσικος, σε χθεσινή παρουσίαση σε δημοσιογράφους και επενδυτές.

Ο πήχης των εσόδων

Βάσει των όσων ανέφεραν ο πήχης των εσόδων για το 2025 μπαίνει στα 6 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος για την συνέχεια είναι η ανάπτυξη των εσόδων προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων να φτάσει το 15%. Στις μέχρι τώρα εξαμηνιαίες επιδόσεις της η εταιρεία καταγράφει τζίρο 3 εκατ. ευρώ και EBITDΑ της τάξης του 1,5 εκατ. ευρώ έχοντας μηδενικό δανεισμό, μηδενικές υποχρεώσεις προς τρίτους και ανεκτέλεστο που στα τέλη του 2025 αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατ. ευρώ. Χάρη στις προαναφερθείσες επιδόσεις μάλιστα η εταιρεία προαναγγέλλει γενναιόδωρη μερισματική πολιτική από τα κέρδη του 2025.

Για την επόμενη διετία το πλάνο προβλέπει το 10% του τζίρου να προέρχεται από έργα άμυνας και ένα 10% ακόμα από διεθνή έργα. Στο στόχαστρο μπαίνει και η ενέργεια, με τα σχετικά έργα να αναμένεται να φτάσουν το 25% καθώς και τα έργα στρατηγικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, που αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα (25%).

Τα joint ventures και οι εξαγορές

Παράλληλα βέβαια η στρατηγική της εισηγμένης προβλέπει και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, μέσω συμμετοχής της κατά 51% σε joint ventures.

Το πρώτο τέτοιο σχήμα είναι με την εταιρεία fintech λύσεων «Χenios Blockchain Group». Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προηγμένων λύσεων Blockchain σε υψηλής προτεραιότητας τομείς, όπως η Άμυνα, η Υγεία, η Κυβερνοασφάλεια και το Real Estate.

Το δεύτερο σχετικό εγχείρημα έρχεται με την QMCERT και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λύσεων ISO automation με δυνατότητα πλήρους διασύνδεσης με τα ERPs. Στόχος είναι να προσφέρεται, μέσω ΑΙ Agents, τυποποίηση διαδικασιών και σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους.

Επιπλέον, η εταιρεία τοποθετείται και στις εφαρμογές Applied AI, με την ελληνογερμανική Superbo, αξιοποιώντας multi-agent υποδομές και digital-twin τεχνολογία σε Fintech workflows.

Πέρα από ην πρακτική των joint ventures ωστόσο, όπως εξήγσαν τα στελέχη της, στο στόχαστρο της E.In.S μπαίνουν και οι εξαγορές, με τον πρώτο στόχο να κινείται στον χώρο της AI και να έχει βρεθεί ήδη. Βέβαια, προς διερεύνηση είναι και ακόμα δύο αντίστοιχες κινήσεις, με τις συνομιλίες να βρίσκονται στο αρχικό στάδιο.

«Είμαστε σε μια κομβική στιγμή. Έκλεισε ένας κύκλος αναδιοργάνωσης. Θέλουμε ισχυρότερη συμμετοχή σε κλάδους που βρίσκονται σήμερα στην αιχμή, όπως η Άμυνα και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ενέργειας, στους οποίους παραδοσιακά είχαμε θέση, αλλά πλέον γίνεται πιο συστηματική» τόνισε χθες ο συνιδρυτής και CEO της εταιρείας, Στάθης Ταυρίδης.

