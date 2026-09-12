Νέα παρατράγουδα στη Χαλκιδική: Η βιαστική «απάντηση» της ΔΕΕΠ και ο πόλεμος για τις εντυπώσεις

Φαίνεται πως η εσωστρέφεια στη ΔΕΕΠ Χαλκιδικής όχι μόνο δεν κόπασε μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στον Πολύγυρο, όπου στελέχη που κινούνται στον περίγυρο συγκεκριμένων τοπικών παραγόντων εξαπέλυσαν «βέλη» κατά του Διευθυντή του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού και υποψηφίου, Νίκου Μπλόσκα, αλλά κάποιοι επιμένουν να της δίνουν συνέχεια.

Φαίνεται πως η εσωστρέφεια στη ΔΕΕΠ Χαλκιδικής όχι μόνο δεν κόπασε μετά τα όσα διαδραματίστηκαν στον Πολύγυρο, όπου στελέχη που κινούνται στον περίγυρο συγκεκριμένων τοπικών παραγόντων εξαπέλυσαν «βέλη» κατά του Διευθυντή του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού και υποψηφίου, Νίκου Μπλόσκα, αλλά κάποιοι επιμένουν να της δίνουν συνέχεια.

Λίγο μετά τη δημόσια τοποθέτηση του τελευταίου, με την οποία επιχειρήθηκε να πέσουν οι τόνοι, ήρθε η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ Χαλκιδικής για το έργο του λιμανιού του Νέου Μαρμαρά.

Ως εδώ, θα μπορούσε να πει κανείς, τίποτε το παράξενο. Μια κομματική οργάνωση δικαιούται να αναδεικνύει τα κυβερνητικά έργα και τις παρεμβάσεις που αφορούν την περιοχή.

Μόνο που το timing δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Η ανακοίνωση, όλως τυχαίως, εκδόθηκε αμέσως μετά την ανάρτηση Μπλόσκα, και αρκετές ημέρες μετά την ανακοίνωση για το ίδιο το λιμάνι. Στην ανάρτησή του τελευταίου υπήρχε, μάλιστα, η ξεκάθαρη αναφορά ότι «το λιμάνι του Μαρμαρά θα γίνει και θα γίνει στη θητεία αυτής της κυβέρνησης».

Αντί η τοπική κομματική οργάνωση να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητας και κοινής προσπάθειας, επέλεξε να αποδώσει ονομαστικά τα εύσημα στο νυν κοινοβουλευτικό στέλεχος του νομού, παρουσιάζοντας ως δικές του τις «θεσμικές ενέργειες» που απέδωσαν καρπούς, πράγμα που φαίνεται να έχει ήδη δημιουργήσει τριγμούς στο εσωτερικό της τοπικής οργάνωσης.

Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται η εντύπωση ότι, περισσότερο από την ουσία του έργου, κάποιοι ενδιαφέρθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος δικαιούται να πιστωθεί την εξέλιξή του.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα.

Διότι ένα έργο ύψους άνω των 17 εκατ. ευρώ, που αφορά μια ολόκληρη τοπική κοινωνία και μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τις αναπτυξιακές προοπτικές της Σιθωνίας, δεν προσφέρεται για μικροκομματικούς ανταγωνισμούς, εσωτερικές «σπόντες» και διαγωνισμούς πατρότητας.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, κανέναν κάτοικο της Χαλκιδικής δεν ενδιαφέρει ποιος θα σταθεί μπροστά στις κάμερες, ποιος θα κόψει την κορδέλα ή ποιος θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μερίδιο πολιτικής «δόξας».

Τον ενδιαφέρει να γίνει το λιμάνι.

Και ίσως αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να ακούσουν όλοι: τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν σε πρόσωπα, κομματικούς μηχανισμούς ή εσωτερικές παρέες. Ανήκουν στον τόπο και στους ανθρώπους του.

Το λιμάνι, λοιπόν, ας γίνει.

Και τα εύσημα ας τα αποδώσουν οι πολίτες εκεί όπου οι ίδιοι κρίνουν.

