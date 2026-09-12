Ειδήσεις | Διεθνή

BRICS: Κάλεσμα του Κινέζου προέδρου Σι για την ανάληψη ειρηνευτικού ρόλου στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
BRICS: Κάλεσμα του Κινέζου προέδρου Σι για την ανάληψη ειρηνευτικού ρόλου στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής
Σι Τζινπίνγκ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Η ομάδα κρατών των BRICS υιοθέτησε σήμερα ομόφωνα μία κοινή διακήρυξη, κατά την πρώτη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης της που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί , δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρότρυνε την ομάδα χωρών των BRICS να γίνει ένας ειρηνοποιός για την πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, στη διάρκεια μιας ομιλίας του κατά την ετήσια σύνοδο των χωρών-μελών που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί.

Η Κίνα θα συνεργαστεί με άλλες χώρες που είναι μέλη των BRICS στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, καθώς ο πόλεμος “δεν εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας”, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV επικαλούμενη τον πρόεδρο Σι.

Στην ομάδα των BRICS συμμετέχουν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, η Ινδονησία, το Ιράν, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Ομόφωνη έγκριση

Η ομάδα κρατών των BRICS υιοθέτησε σήμερα ομόφωνα μία κοινή διακήρυξη, κατά την πρώτη ημέρα της ετήσιας διάσκεψης της που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί , δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Διπλό «ψαλίδι» στους φόρους το 2027 - Πάνω από 592.000 ιδιοκτήτες γλιτώνουν τον ΕΝΦΙΑ

Ξεμπλοκάρει δικαστικά η επέκταση της Λ. Κύμης (ΤΕΡΝΑ, AKTOR) - «Στον αέρα» χρηματοδότηση και έργο

ΔΕΔΔΗΕ: Περιθώρια για νέες μικρομεσαίες επενδύσεις ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής – Πως θα εξελιχθεί η ζήτηση μέχρι το 2030

tags:
BRICS
Ινδία
Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping)
Ναρέντρα Μόντι (Narendra Modi)
Κίνα
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider