Τουρκία: Προεδρικό διάταγμα για απαλλοτριώσεις εκατοντάδων εκτάσεων - Διαγωνισμοί για το έργο στο Εσκισεχίρ

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη συζήτηση για τη στρατηγική αξία του κοιτάσματος.

Προεδρικό διάταγμα που καθορίζει τις διαδικασίες για την «επείγουσα απαλλοτρίωση» σε περιοχές του Εσκισεχίρ, όπου εκτιμάται ότι υπάρχει «το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο, με σημαντικές ποσότητες θορίου, βαρίτη, φθορίτη και σπάνιων γαιών», εξέδωσε η τουρκική κυβέρνση.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τη συζήτηση για τη στρατηγική αξία του κοιτάσματος, καθώς στην περιοχή του Εσκίσεχίρ λειτουργεί ήδη πιλοτικό εργοστάσιο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία πριν από περίπου τριάμισι χρόνια, με τις τουρκικές αρχές να υποστηρίζουν ότι το κοίτασμα διαθέτει δυναμικότητα έως 694 εκατ. τόνους μεταλλεύματος.

Οι σπάνιες γαίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την αμυντική βιομηχανία, αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών, ηλεκτρικών οχημάτων και άλλων τεχνολογικών προϊόντων.

Η Γενική Διεύθυνση Εξόρυξης της Eti Maden πραγματοποιεί από τον Απρίλιο του 2023 εργασίες έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή, όπου εκτός από τις σπάνιες γαίες υπάρχουν και στρατηγικής σημασίας ορυκτά, όπως θόριο, βαρίτης και φθορίτης. Και ενώ οι εργασίες στο πιλοτικό εργοστάσιο συνεχίζονται, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε σε απόφαση ταχείας απαλλοτρίωσης για έκταση περίπου 2,65 εκατ. τετραγωνικών μέτρων.

Το σχετικό διάταγμα υπέγραψε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και αφορά συνολικά 258 ακίνητα στις περιοχές Μπεϊλίκοβα και Σιβριχισάρ του Εσκισεχίρ.

Το έργο έχει αναλάβει η κρατική Eti Maden, η οποία στη συνέχει θα προκηρύξει δημόσιους διαγωνισμούς για την κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Παρά τη δρομολόγηση της δεύτερης φάσης, δεν έχει γίνει γνωστό το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης που θα διατεθεί ειδικά για τις επενδύσεις στις σπάνιες γαίες. Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ είχε ανακοινώσει στο παρελθόν ότι η Τουρκία θα επενδύσει συνολικά 600 εκατ. δολάρια σε τρία έργα στο Εσκίσεχίρ.

Παρά τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στο κοίτασμα, ο αριθμός των 694 εκατ. τόνων αποθεμάτων μεταλλεύματος παραμένει αντικείμενο αμφισβήτησης. Σε εργαστήριο για τα στρατηγικά ορυχεία που διοργάνωσε στα τέλη του περασμένου έτους το Επιμελητήριο Μηχανικών Μεταλλείων, είχαν διατυπωθεί προβληματισμοί σχετικά με την έλλειψη επαρκούς διαφάνειας στη διαδικασία ανάπτυξης των σπάνιων γαιών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς η τοποθεσία παρουσιάζεται στην Τουρκία ως η δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση κοιτασμάτων σπάνιων γαιών στον κόσμο μετά την Κίνα.

Το έργο στην Μπεϊλίκοβα έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση και στην τουρκική εθνοσυνέλευση, με τον βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Ντενίζ Γιαβουζγιλμάζ, να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά παραδίδει στην Κίνα το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στον κόσμο.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι οι σπάνιες γαίες διαθέτουν στρατηγική αξία ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη του χρυσού και των διαμαντιών. Η Eti Maden, από την πλευρά της, έχει διαψεύσει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία με κινεζική μεταλλευτική εταιρεία, δηλώνοντας ότι δεν έχει συναφθεί οποιαδήποτε μυστική συμφωνία μεταξύ της τουρκικής εταιρείας και κινεζικής εταιρείας εξόρυξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ