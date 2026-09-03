Τι να μην κάνετε στο Παρίσι

Το Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα. Ταξιδεύετε για πρώτη φορά στην Πόλη του Φωτός; Δείτε τι πρέπει να αποφύγετε για να μην καταλήξετε να πληρώσετε ακόμα και πρόστιμο.

Το Παρίσι είναι μια πόλη γεμάτη φως και εντυπωσιακά αξιοθέατα. Βόλτες στις όχθες του Σηκουάνα, κτίρια με εμβληματική αρχιτεκτονική, καταπράσινα πάρκα, εντυπωσιακές λεωφόροι και μικρά cafés είναι μερικά από αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν από την πρώτη στιγμή. Όσες φορές κι αν το επισκεφθείτε, πάντα έχετε να δείτε και να μάθετε κάτι νέο.

Από τη μετακίνηση με το μετρό μέχρι τις βόλτες με το ποδήλατο και το φαγητό στα εστιατόρια, υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να προσέξετε στο Παρίσι. Για να γλιτώσετε την ταλαιπωρία αλλά και τα περιττά έξοδα, καλό είναι να έχετε κατά νου τους άτυπους και επίσημους κανόνες της πόλης πριν φτάσετε εκεί.

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