Eurostat: Γυναικεία υπόθεση η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα

Οι γυναίκες αποτελούν το 75,5% των επαγγελματιών δικαστών στη χώρα, με 2.042 γυναίκες έναντι 662 ανδρών.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στο δικαστικό σώμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024. Οι γυναίκες αποτελούν το 75,5% των επαγγελματιών δικαστών στη χώρα, με 2.042 γυναίκες έναντι 662 ανδρών.

Υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται μόνο στη Σλοβενία, όπου οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 81,4% των δικαστών (694 γυναίκες έναντι 159 ανδρών), και στη Λετονία, με ποσοστό 79,7% (408 έναντι 104).

Στον αντίποδα, η Ιρλανδία είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ όπου οι άνδρες υπερτερούν αριθμητικά, καθώς αποτελούν το 56,4% των επαγγελματιών δικαστών (110 άνδρες έναντι 85 γυναικών). Στη Γερμανία, αντίθετα, το δικαστικό σώμα εμφανίζει σχεδόν απόλυτη ισορροπία, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν το 50,7% των δικαστών (11.139 γυναίκες έναντι 10.813 ανδρών).

Λιγότεροι δικαστές στην ΕΕ σε σχέση με πριν από μια δεκαετία

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός των επαγγελματιών δικαστών μειώθηκε την τελευταία δεκαετία. Το 2024 αντιστοιχούσαν 15,7 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 17,7 ανά 100.000 κατοίκους το 2014.

Την υψηλότερη αναλογία δικαστών καταγράφει η Κροατία, με 43,3 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολουθούν η Σλοβενία (40,2), το Λουξεμβούργο (36), η Βουλγαρία (35,4) και η Ρουμανία (35,3).

Στην άλλη άκρη της κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία, με μόλις 3,6 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, ενώ ακολουθούν η Αυστρία (4,3), η Ισπανία (6,2), η Τσεχία (6,7) και η Ιταλία (7,9).