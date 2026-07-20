Ανεργία: Ετήσια μείωση 10% στους εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ τον Ιούνιο

Σε 672.293 άτομα ανήλθε για τον Ιούνιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, καταγράφοντας μείωση κατά -82.032 άτομα (-10,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025.

Σε 672.293 άτομα ανήλθε για τον Ιούνιο το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ, καταγράφοντας μείωση κατά -82.032 άτομα (-10,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2025 και αύξηση κατά 11.611 άτομα (1,8%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2026.

Από αυτά 368.098 (ποσοστό 54,8%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 304.195 (ποσοστό 45,2%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

• Οι άνδρες ανέρχονται σε 213.469 άτομα (ποσοστό 31,8%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 458.824 άτομα (ποσοστό 68,2% ).

• Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 195.860 άτομα (ποσοστό 29,1%).

• Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας1 εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 309.860 άτομα (ποσοστό 46,1%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 236.070 άτομα (ποσοστό 35,1%) και 135.053 άτομα (ποσοστό 20,1%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2, για τον μήνα Ιούνιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 106.727 άτομα, από τα οποία οι 98.291 (ποσοστό 92,1%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 8.436 (ποσοστό 7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 43.628 (ποσοστό 40,9%) και οι γυναίκες σε 63.099 (ποσοστό 59,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 93.546 (ποσοστό 87,6%) είναι κοινοί, 1.832 (ποσοστό 1,7%) είναι οικοδόμοι, 8.436 (ποσοστό 7,9%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 985 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.859 (ποσοστό 1,7%) είναι εκπαιδευτικοί και 69 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

