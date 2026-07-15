Πετρέλαιο: Πάνω από τα 85 δολ. το Brent με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή

Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έναν ακόμη, επτάωρο γύρο επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα η Ουάσινγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έναν ακόμη, επτάωρο γύρο επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα η Ουάσινγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου ενισχύονται κατά 0,66% στα 79,91 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής παράδοσης Σεπτεμβρίου για το διεθνές Brent ανεβαίνουν 1% στα 85,58 δολάρια.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι πραγματοποίησε ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν αργά την Τρίτη, στοχεύοντας δεκάδες στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία κοντά στο Ορμούζ και κατά μήκος των ακτών του Ιράν σε μια επταωρημένη επιχείρηση.

Οι επιθέσεις, στις οποίες συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ναυτικά σκάφη, έπληξαν εγκαταστάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ναυτικά περιουσιακά στοιχεία και συστήματα παράκτιας άμυνας, υποβαθμίζοντας περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία, δήλωσε η Centcom.

Η επιχείρηση ξεκίνησε καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις επανέλαβαν τον ναυτικό αποκλεισμό των πλοίων που ταξίδευαν από και προς τα ιρανικά λιμάνια νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Την ίδια ώρα, το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες».

«Ο εχθρός (...) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης.