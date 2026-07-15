Κίνα: Κατέγραψε την πιο αργή ανάπτυξη τριμήνου από το 2022

Η οικονομία της Κίνας στο δεύτερο τρίμηνο αναπτύχθηκε με τον ασθενέστερο ρυθμό από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καθώς η επιταχυνόμενη πτώση των επενδύσεων ενέτεινε την πίεση στην ανάπτυξη, ενώ η κατανάλωση παρέμεινε υποτονική.

Η οικονομία της Κίνας στο δεύτερο τρίμηνο αναπτύχθηκε με τον ασθενέστερο ρυθμό από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καθώς η επιταχυνόμενη πτώση των επενδύσεων ενέτεινε την πίεση στην ανάπτυξη, ενώ η κατανάλωση παρέμεινε υποτονική.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 4,3% την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, χάνοντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για ανάπτυξη 4,5% σε δημοσκόπηση του Reuters, και επιβραδύνοντας από το 5% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο.

Η ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου ήταν κάτω από το ετήσιο εύρος στόχου ανάπτυξης του Πεκίνου από 4,5% έως 5%, τον λιγότερο φιλόδοξο στόχο εδώ και δεκαετίες, εν μέσω εντάσεων με εμπορικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υποτονικής εγχώριας ζήτησης.

Δεδομένης της απογοητευτικής ανάπτυξης, ο Tianchen Xu, ανώτερος οικονομολόγος της Economist Intelligence Unit, αναμένει ότι τα μέτρα τόνωσης θα ενταθούν το τρίτο τρίμηνο, συμπεριλαμβανομένης μιας μείωσης των επιτοκίων για την τόνωση της επενδυτικής ζήτησης.

Οι επενδύσεις σε αστικά πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των έργων ανάπτυξης ακινήτων και υποδομών, μειώθηκαν κατά 5,7% το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χειρότερα από τις προσδοκίες για πτώση 4,9% σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο Xu απέδωσε την απότομη πτώση των επενδύσεων στη διοχέτευση πόρων από τις τοπικές κυβερνήσεις στην αναδιάρθρωση χρέους και στην έλλειψη επιλέξιμων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Η ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές θα αποτελέσει βασικό στόχο για τη σταθεροποίηση της ανάπτυξης» τόνισε.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, υποδομές και μεταποίηση μειώθηκαν κατά 18%, 2,4% και 1,2% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.