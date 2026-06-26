ΔΥΠΑ - ONEX ενώνουν εκπαίδευση με παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Στη Σύρο και την Ελευσίνα πραγματοποιήθηκαν οι τελετές αποφοίτησης των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ που λειτουργούν σε συνεργασία με την ONEX

Στη Σύρο και την Ελευσίνα πραγματοποιήθηκαν οι τελετές αποφοίτησης των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ που λειτουργούν σε συνεργασία με την ONEX, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σημαντικής εκπαιδευτικής διαδρομής για νέους που επέλεξαν ειδικότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις ανάγκες της ναυπηγικής βιομηχανίας και της ναυπηγοεπισκευής.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ναυπηγείου της Onex Neorion Shipyards στη Σύρο η τελετή αποφοίτησης των πρώτων μαθητών της ειδικότητας «Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας», οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον κύκλο σπουδών τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική τους πορεία.

Στην τελετή παρευρέθηκαν η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, ο Υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Στέφανος Πολυμενόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Onex Shipyards & Technologies, Γιάννης Βαμβακούσης, οι οποίοι συνεχάρησαν τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και τους ευχήθηκαν καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ακολούθησε, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις της ONEX στην Ελευσίνα, η τελετή αποφοίτησης των μαθητών της ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ Ελευσίνας των ειδικοτήτων «Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας» και «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων». Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, Στέφανος Πολυμενόπουλος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ONEX Shipyards & Technologies, Ιωάννης Σταματόπουλος, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της τεχνικής εκπαίδευσης και της μαθητείας για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχές τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων.

Η ειδικότητα «Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας» ξεκίνησε να λειτουργεί στη Σύρο τον Σεπτέμβριο του 2024, ως παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ Ελευσίνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΥΠΑ με την ONEX. Από τον Σεπτέμβριο του 2025, το παράρτημα της Σύρου διεύρυνε τη λειτουργία του με την προσθήκη της ειδικότητας «Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC», ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς που συνδέονται άμεσα με τις ανάγκες της βιομηχανικής παραγωγής και της ναυπηγοεπισκευής.

Η ανάπτυξη των ειδικοτήτων σε Σύρο και Ελευσίνα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ναυπηγικής βιομηχανίας για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και αναδεικνύει τη σημασία της στενής συνεργασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή. Παράλληλα, δημιουργεί νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους νέους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας και της «γαλάζιας οικονομίας».

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η αποφοίτηση των πρώτων μαθητών της ειδικότητας “Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας” καθώς και των αποφοίτων της ειδικότητας “Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων” στη Σύρο και στην Ελευσίνα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για τη ΔΥΠΑ και μια έμπρακτη απόδειξη της αξίας των συνεργασιών που αναπτύσσουμε με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι οι σχολές μας να προσφέρουν στους νέους γνώσεις, δεξιότητες και ουσιαστική εργασιακή εμπειρία που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Σήμερα βλέπουμε τους πρώτους αποφοίτους μιας ειδικότητας που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της ναυπηγικής βιομηχανίας και να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές προοπτικές για τους νέους στον τόπο τους, αλλά και νέους αποφοίτους σε μια ειδικότητα με διαχρονικά υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως αυτή των Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων. Συνεχίζουμε μεθοδικά να επενδύουμε σε σύγχρονες ειδικότητες υψηλής ζήτησης, ενισχύοντας τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και δημιουργώντας σταθερές διαδρομές από τη μάθηση στην εργασία».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Onex Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε: «Με έναν ξεκάθαρο στόχο ξεκινήσαμε αυτή την πορεία: να προσφέρουμε στη νέα γενιά τα εφόδια να επιλέξει το μέλλον της, συνδυάζοντας την ποιοτική εκπαίδευση με την πραγματική εργασιακή εμπειρία. Οι τελετές αποφοίτησης των σπουδαστών σε κρίσιμες ειδικότητες επιβεβαιώνει τη δυναμική της νέας εποχής για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας. Η επιτυχημένη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποδεικνύει ότι, όταν τοποθετούμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο, μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ανοικοδόμηση της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, για την αμέριστη στήριξη και την κοινή μας προσήλωση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Παράλληλα, εκφράζω τις ευχαριστίες μου στη ΔΥΠΑ για την άριστη συνεργασία και τη σταθερή δέσμευση στον κοινό μας στόχο για τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς άρτια καταρτισμένων τεχνιτών. Στον Όμιλο ONEX, κάθε νέα θέση εργασίας αποτελεί επένδυση στη διατήρηση και την εξέλιξη της ελληνικής ναυπηγικής τεχνογνωσίας. Η κινητήριος δύναμη των ναυπηγείων μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας· εκεί επενδύουμε καθημερινά, στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους και το μέλλον του κλάδου. Εκ μέρους της οικογένειας της ONEX, συγχαίρω θερμά όλους τους αποφοίτους και τους εύχομαι καλή και δημιουργική σταδιοδρομία».