Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ 13-15 Μαΐου

Η κινεζική διπλωματία επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως θα κάνει επίσημη επίσκεψη στον ασιατικό κολοσσό ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να συζητήσει με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ιδίως για το Ιράν και για τη διένεξη των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου ως προς το εμπόριο. «Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα κάνει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από τη 13η ως τη 15η Μαΐου», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΞ στο Πεκίνο.

Ο Τραμπ θα «πιέσει» τον ομόλογό του

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να «ασκήσει πίεση» στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσον αφορά το Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, αλλά η «υψηλού συμβολισμού» σύνοδος κορυφής των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου πάνω απ’ όλα σκοπό θα έχει να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις για το εμπόριο, είπαν χθες Κυριακή πηγές προσκείμενες στην κυβέρνησή του.

Το πρώτο ταξίδι του ρεπουμπλικάνου στην Κίνα αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 θα συμπεριλάβει επίσκεψη στον παγκοσμίως γνωστό κομφουκιανό Ναό του Ουρανού και επίσημο δείπνο, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Οι ηγέτες των δυο υπερδυνάμεων αναμένεται να συζητήσουν για πολλά ζητήματα--από τους τελωνειακούς δασμούς ως την Ταϊβάν, τον αγώνα δρόμου για την ΤΝ, τις σπάνιες γαίες...

«Πρόκειται για επίσκεψη με τρομερά συμβολική σημασία», έκρινε χθες η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας. «Όμως φυσικά ο πρόεδρος Τραμπ δεν κάνει ποτέ ταξίδια μόνο για συμβολικούς λόγους. Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα κλείσει καλές συμφωνίες», πρόσθεσε. Σκοπός του Ντόναλντ Τραμπ είναι να «επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία», συνέχισε.

Υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φθάσει στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης για την επίσημη επίσκεψη που θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή. Αρχικά επρόκειτο να γίνει τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Τελετή τιμητικής υποδοχής και διμερής συνάντηση με τον οικοδεσπότη, τον πρόεδρο Σι, αναμένεται να γίνει το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), ακολουθούμενη από περιήγηση στο συγκρότημα του Ναού του Ουρανού μετά το μεσημέρι και γεύμα που θα του παρατεθεί το βράδυ. Ο κινέζος πρόεδρος και η σύζυγός του αναμένεται με τη σειρά τους να επισκεφθούν την Ουάσιγκτον αργότερα μέσα στο 2026, σύμφωνα με την Άννα Κέλι.

Καθώς λέει πως προσπαθεί να κλείσει συμφωνία για να τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να πιέσει τον Σι Τζινπίνγκ, σημαντικό σύμμαχο της Τεχεράνης, να βοηθήσει. «Αναμένω ότι ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τραμπ) θα ασκήσει πίεση», είπε χθες ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θίξει «επανειλημμένα» στον ομόλογό του το ζήτημα των εσόδων που εξασφαλίζουν ιδίως το Ιράν, αλλά και η Ρωσία, χάρη στις πωλήσεις υδρογονανθράκων στην Κίνα, καθώς και των κινεζικών εξαγωγών αγαθών «διπλής χρήσης»--πολιτικής και στρατιωτικής--στις δυο χώρες.

«Αναμένω ότι αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί», πρόσθεσε. Αναμένεται ακόμη να θιγεί το ζήτημα των πρόσφατων κυρώσεων των ΗΠΑ σε εταιρείες της Κίνας, οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, πάντα κατά την πηγή αυτή.

«Σταθερότητα»

Οι ΗΠΑ και η Κίνα αναμένεται ακόμη να εξετάσουν το ενδεχόμενο παράτασης της ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσά τους από τον Οκτώβριο του 2025 στη Νότια Κορέα. Οι εντάσεις παραμένουν οξυμένες, εξαιτίας των δασμών που επιβάλλονται με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές που επισείει ότι θα προχωρήσει στην αύξησή τους ή στην επιβολή νέων.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αν θεωρεί πιθανό να κλειστεί συμφωνία παράτασης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτή την εβδομάδα.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη με σαφήνεια αν θα παραταθεί τώρα ή αυτό θα αναβληθεί για αργότερα. Βρισκόμαστε σε αρκετά συχνή επαφή με τους Κινέζους για το ζήτημα αυτό», είπε. Σπεύδοντας να συμπληρώσει: «πιστεύω ότι αυτό που επιθυμούν και τα δυο μέρη είναι η σταθερότητα».

Ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ και ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συναντώνται μεθαύριο Τετάρτη στη Νότια Κορέα.

Οι πρόεδροι αναμένεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας διμερούς «επιτροπής εμπορίου». Το όργανο αυτό θα επιφορτιστεί να εντοπίσει «πεδία κοινού συμφέροντος ως προς το εμπόριο, όπως οι αγορές αγροτικών προϊόντων» και «τα αεροσκάφη», ανέφερε αμερικανός αξιωματούχος.

Η υπόθεση της Ταϊβάν--οι ΗΠΑ είναι ο βασικός υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων παρότι επισήμως δεν αναγνωρίζουν τη νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της--θα συζητηθεί επίσης. Είχε ήδη συζητηθεί στις δυο πιο πρόσφατες συνδιαλέξεις τους, καθώς οι δυο ηγέτες συνεχίζουν να έχουν «συζήτηση σε εξέλιξη», κατά τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ