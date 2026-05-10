Γαλλία: Συμπτώματα χανταϊου παρουσίασε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius κατά την πτήση επαναπατρισμού

Με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε γνωστό ότι ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός, παρουσίασε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού, από την Τενερίφη.

Συνολικά στην πτήση επέβαιναν πέντε Γάλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Άπαντες τέθηκαν σε απομόνωση μόλις πάτησαν επί γαλλικού εδάφους.

Σύμφωνα με τον Λεκορνί θα ακολουθήσει ανακοίνωση από τον υπουργό Υγείας.

Αναλυτικά, ο Γάλλος πρωθυπουργός αναφέρει:

Πέντε από τους συμπατριώτες μας που επέβαιναν στο MV Hondius, μια εστία μόλυνσης από τον ιό Hantavirus, επαναπατρίστηκαν στην εθνική επικράτεια. Ένας από αυτούς εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επαναπατρισμού.

Ως αποτέλεσμα, οι πέντε αυτοί επιβάτες τέθηκαν άμεσα σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας.

Λαμβάνουν ιατρική φροντίδα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις και πλήρη αξιολόγηση της υγείας τους.

Απόψε, θα εκδώσω διάταγμα για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων απομόνωσης για τις στενές επαφές και για την προστασία του γενικού πληθυσμού.

Ο Υπουργός Υγείας θα μιλήσει απόψε.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement.



Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

Φωτογραφία @AP