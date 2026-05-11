O Τραμπ απέρριψε την αντιπρόταση του Ιράν: Εντελώς απαράδεκτη

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ξερά την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή.

«Εντελώς απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο. «Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων 'αντιπροσώπων' του Ιράν. Δεν μου αρέσει - ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», έγραψε στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Λίγο νωρίτερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η ιρανική πρόταση, η οποία εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των πακιστανών μεσολαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματισθεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Tasnim. Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Tasnim, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν «τη διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθούν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ». Η πηγή δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις.

Έπειτα από μέρες αναμονής, το Ιράν έκανε σαφές χθες ότι απάντησε στην αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Η ιρανική δημόσια τηλεόραση περιορίστηκε να αναφέρει ότι η απάντηση, που επιδόθηκε στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν, προβλέπει «το τέλος του πολέμου» σε «όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο» και «εγγυήσεις ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα».

Άνοιγμα του στενού;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, που επικαλέστηκε πηγές της ενήμερες για τον φάκελο αυτό, η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη προβλέπει το σταδιακό άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και την ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Κατά την αμερικανική εφημερίδα η Τεχεράνη δηλώνει επίσης διατεθειμένη να «αραιώσει» μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό και να το στείλει σε «τρίτη χώρα», πιθανόν τη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ερίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο με τον εμπλουτισμό ουρανίου--η άλλη πλευρά το διαψεύδει εδώ και δεκαετίες τώρα και διατρανώνει πως δεν θα απεμπολήσει το δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. «Απομένουν ακόμη τα πυρηνικά υλικά--το εμπλουτισμένο ουράνιο--που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν» και «να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού», είπε νωρίτερα χθες ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στο CBS News.

Ο πόλεμος, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, επέτρεψε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ «να πετύχουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχει τελειώσει», διεμήνυσε.