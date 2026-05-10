Γεραπετρίτης: Μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Προσκεκλημένη είναι η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Anita Anand με την οποία θα συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Καναδά, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει, επίσης, σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων.