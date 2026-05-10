Χαρακόπουλος: Τα ονόματα στη «μαρκίζα» να μπαίνουν και στα δύσκολα

Όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα, τονίζει γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

«Όποιος θέλει να είναι στη "μαρκίζα" το όνομά του θα πρέπει να μπαίνει στη φωτιά. Όχι μόνο στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα. Διανύουμε τον έβδομο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας, της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Προφανώς μπορεί να υπήρξαν και αστοχίες ή καθυστερήσεις και λάθη στα χρόνια αυτά, αλλά νομίζω ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου είναι θετικός. Ο Μητσοτάκης είναι από τους πολιτικούς που κάνουν περισσότερα από αυτά που λένε και πιστεύω ότι όταν φτάσει και η ώρα των εκλογών του χρόνου την άνοιξη θα μπορέσουμε όχι απλά να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος, αλλά να έχουμε κάνει περισσότερα και από αυτά που είχαμε δεσμευτεί». Αυτά υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Λάρισας.

Παράλληλα, ο Θεσσαλός πολιτικός σημείωσε ότι «εξελέγην πρώτη φορά με τον Κώστα Καραμανλή το 2004, όπως και ο νυν πρωθυπουργός. Είμαστε της ίδιας κλάσης, που λέγανε παλιότερα στο στρατό, του 2004, οπότε γνωρίζω τις αγωνίες και τους προβληματισμούς των βουλευτών, ιδιαίτερα των βουλευτών της επαρχίας. Πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση ότι δεν ακούγεται η φωνή της περιφέρειας στην Αθήνα και ειδικά από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς».

Το κεκτημένο της σταθερότητας και της ασφάλειας

Ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ακόμη ότι «το γεγονός ότι η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε ένα κλίμα τοξικότητας, σε μία σκανδαλολογία χωρίς όρια και όρους επιβάλλει σε όλους μας να είμαστε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, βεβαίως με επιχειρήματα και ευπρέπεια απέναντι σε αυτό τον τοξικό λόγο, για να πείσουμε τους πολίτες, να διατηρήσουμε το σημαντικό κεκτημένο που έχει η χώρα, το κεκτημένο της σταθερότητας και της ασφάλειας. Εάν δείτε τη μεγάλη εικόνα στην ευρύτερη περιοχή που υπάρχει αναστάτωση, αστάθεια, πολεμικές συγκρούσεις, συρράξεις, η Ελλάδα είναι μία νησίδα σταθερότητας. Αυτό δεν ήταν δεδομένο πάντοτε. Να θυμίσουμε στα νεότερα παιδιά που θα έχουν το δικαίωμα ψήφου, τα οποία σήμερα είναι 17-18 χρονών ότι και πριν 10 χρόνια, όταν ήταν 7-8 χρόνων, η Ελλάδα κόντεψε να απολέσει το μεγαλύτερο επίτευγμα στα χρόνια της ειρήνης, την ένταξή της στην ΕΕ. Κινδύνευσε την περίοδο της χρεοκοπίας να βρεθεί εκτός ευρώ, εκτός ΕΕ. Να θυμίσουμε τα capital controls και τις ατέλειωτες ουρές. Να θυμίσουμε ότι ο τότε Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης θεωρούνταν αποδιοπομπαίος τράγος στα συμβούλια του Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών είναι Πρόεδρος του Eurogroup. Αν αυτό το λέγαμε πριν λίγα χρόνια, δεν θα το πίστευε κανένας. Η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο έγινε παράδειγμα προς μίμηση και αυτό έγινε με μεγάλη προσπάθεια».

Να παταχθούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας

Όσον αφορά σε φαινόμενα αισχροκέρδειας ο γγ της ΚΟ της ΝΔ σημείωσε ότι «υπάρχει μία εισαγόμενη ακρίβεια λόγω της διεθνούς αστάθειας, των αναταράξεων, των πολέμων που έχουν συνέπειες στον ενεργειακό τομέα που περνούνε σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε ότι έχουμε μία αύξηση του πληθωρισμού. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Όπου υπάρχουν φαινόμενα πληθωρισμού αισχροκέρδειας, πρέπει να πατάσσονται, να ενισχυθούν περαιτέρω οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αλλά ξέρετε, πολλοί λένε το παλιό κλισέ που είχε ειπωθεί νομίζω από τον Γεώργιο Παπανδρέου, ότι οι αριθμοί ευημερούν και ο λαός υποφέρει. Εάν δεν ευημερούν οι αριθμοί, πάντως, είναι σίγουρο ότι ο λαός θα υποφέρει. Εάν δεν βελτιώνονται, δηλαδή, τα δημόσια οικονομικά, εάν δεν υπάρχουν ρυθμοί ανάπτυξης που στην Ελλάδα είναι υπερδιπλάσιοι του μέσου ευρωπαϊκού όρου, αν δεν αυξάνονται οι μισθοί - οι στόχοι που έχουμε βάλει τους έχουμε ξεπεράσει - τότε σίγουρα δεν θα είναι καλύτερο το επίπεδο διαβίωσης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ