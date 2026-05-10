Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που αφαίρεσαν με την απειλή μαχαιριού χρήματα από 15χρονο

Για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν οι γονείς των συλληφθέντων.

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ληστεία κατά συναυτουργία και για παράβαση του Νόμου περί όπλων είναι δυο ανήλικοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι δύο 16χρονοι χθες το απόγευμα προσέγγισαν έναν 15χρονο και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό.

Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, εντόπισε και συνέλαβε άμεσα τους δύο ανήλικους στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι και το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό, που αποδόθηκε στον παθόντα,

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

