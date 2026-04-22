Έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί και αύξηση της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία στα 300 ευρώ ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το πρωτογενές πλεόνασμα, εξειδίκευσε το μεσημέρι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Το «κοινωνικό πακέτο» της κυβέρνησης αφορά:

έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά , ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα

δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών οφειλών (έως το τέλος του 2023) προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί.

αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια.

Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος της ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να προστεθούν άλλοι 420.000 δικαιούχοι του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια πολίτες και το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Νέα όρια για συνταξιούχους άνω των 65 ετών (2026):

Άγαμοι: εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 14.000)

Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ (από 26.000)

Όρια ακίνητης περιουσίας:

Άγαμοι: έως 300.000 ευρώ (από 200.000)

Έγγαμοι: έως 400.000 ευρώ (από 300.000)



«Με το μέτρο αυτό αναγνωρίζεται έμπρακτα η συμβολή αυτής της γενιάς» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης των οικογενειών με παιδιά, ο υπουργός ανέφερε πως «η στήριξη της οικογένειας είναι επένδυση για το μέλλον της χώρας και συνέχεια μιας συνεπούς πολιτικής για το δημογραφικό» παρουσιάζοντας την περίμετρο των δικαιούχων.