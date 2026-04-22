Το νέο πακέτο με τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή το πρωτογενές πλεόνασμα, εξειδίκευσε το μεσημέρι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Το «κοινωνικό πακέτο» της κυβέρνησης αφορά:
- έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα
- δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών οφειλών (έως το τέλος του 2023) προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί.
- αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια.
Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος της ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να προστεθούν άλλοι 420.000 δικαιούχοι του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια πολίτες και το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.
Νέα όρια για συνταξιούχους άνω των 65 ετών (2026):
- Άγαμοι: εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 14.000)
- Έγγαμοι: έως 35.000 ευρώ (από 26.000)
Όρια ακίνητης περιουσίας:
Άγαμοι: έως 300.000 ευρώ (από 200.000)
Έγγαμοι: έως 400.000 ευρώ (από 300.000)
«Με το μέτρο αυτό αναγνωρίζεται έμπρακτα η συμβολή αυτής της γενιάς» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης των οικογενειών με παιδιά, ο υπουργός ανέφερε πως «η στήριξη της οικογένειας είναι επένδυση για το μέλλον της χώρας και συνέχεια μιας συνεπούς πολιτικής για το δημογραφικό» παρουσιάζοντας την περίμετρο των δικαιούχων.