Πλήθος επιχειρήσεων και ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα

Η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης.

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

• χονδρικό και λιανικό εμπόριο

• δομικά υλικά

• τσιμέντα

• τηλεπικοινωνίες και τουρισμός

• εκπαίδευση

• βιομηχανία πλαστικών

• ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών

• συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης

• φαρμακοβιομηχανίες

• εμπόριο παιχνιδιών

• επεξεργασία και εμπορία καφέ

• παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

• ηλεκτρολόγους μηχανικούς

• μηχανολόγους μηχανικούς

• τεχνολόγους τροφίμων

• ηλεκτρολόγους

• υδραυλικούς

• εργατοτεχνίτες

• χειριστές μηχανημάτων

• εκπαιδευτικούς

• στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων

• συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης

• υπεύθυνους καταστημάτων

• υπαλλήλους γραφείου

• λογιστές

• γραφίστες

• πωλητές

• υπαλλήλους αποθήκης

• οδηγούς

• αρτοποιούς

• ζαχαροπλάστες

• κρεοπώλες

• καμαριέρες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις.

