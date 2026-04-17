Πλήθος επιχειρήσεων και ευρύ φάσμα ειδικοτήτων στην 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα

Με έντονη συμμετοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο και αυξανόμενο αριθμό διαθέσιμων θέσεων εργασίας, η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στην Πάτρα αναδεικνύεται σε μια σημαντική ευκαιρία επαγγελματικής δικτύωσης και απασχόλησης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο MY WAY (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 16), συγκεντρώνοντας 30 επιχειρήσεις που προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών πεδίων.

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως:

• χονδρικό και λιανικό εμπόριο
• δομικά υλικά
• τσιμέντα
• τηλεπικοινωνίες και τουρισμός
• εκπαίδευση
• βιομηχανία πλαστικών
• ανάπτυξη τεχνικών έργων και υποδομών
• συστήματα ασφαλείας και υπηρεσίες φύλαξης
• φαρμακοβιομηχανίες
• εμπόριο παιχνιδιών
• επεξεργασία και εμπορία καφέ
• παραγωγή και εμπορία ζαχαρωδών ειδών.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν:

• ηλεκτρολόγους μηχανικούς
• μηχανολόγους μηχανικούς
• τεχνολόγους τροφίμων
• ηλεκτρολόγους
• υδραυλικούς
• εργατοτεχνίτες
• χειριστές μηχανημάτων
• εκπαιδευτικούς
• στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων
• συμβούλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης
• υπεύθυνους καταστημάτων
• υπαλλήλους γραφείου
• λογιστές
• γραφίστες
• πωλητές
• υπαλλήλους αποθήκης
• οδηγούς
• αρτοποιούς
• ζαχαροπλάστες
• κρεοπώλες
• καμαριέρες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί στην παρακάτω πλατφόρμα:

https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-patra-2026

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν πολλαπλές επιλογές απασχόλησης και να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ εδώ

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ εδώ

