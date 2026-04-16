ΔΥΠΑ: Το Σάββατο στις Σέρρες 800 ευκαιρίες εργασίας στην 54η «Ημέρα Καριέρας»

Το Σάββατο 18 Απριλίου, οι Σέρρες υποδέχονται την 54η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών που αναζητούν εργασία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο PHILIPPOS HOTEL, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων που προσφέρουν 800 θέσεις εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν έχοντας μαζί τους το βιογραφικό τους, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα:

άμεσης επαφής με εργοδότες

συμμετοχής σε επιτόπου συνεντεύξεις

ενημέρωσης για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο εδώ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες για δράσεις και προγράμματα απασχόλησης, ενισχύοντας την προσπάθεια των πολιτών για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ εδώ. Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ εδώ.