Πλησιάζει η ώρα για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα – Τι πρέπει να προσέξετε

Ο οδηγός πληρώνει μόνο για το διάστημα που θα χρησιμοποιήσει το όχημα μέχρι το τέλος του έτους.

Καθώς προχωρά το 2026, χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν ξανά τη δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας «με τον μήνα», μια ρύθμιση που επανέρχεται από την 1η Απριλίου και αφορά κυρίως όσους έχουν θέσει το όχημά τους σε ακινησία.

Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να κυκλοφορήσουν προσωρινά το όχημά τους, πληρώνοντας μόνο για τους μήνες που το χρησιμοποιούν, αντί για ολόκληρο το έτος. Ωστόσο, υπάρχουν βασικές λεπτομέρειες που απαιτούν προσοχή.

Πώς λειτουργεί η πληρωμή με τον μήνα

Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ και συνδέεται άμεσα με την άρση ακινησίας του οχήματος. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει αναλογικά τα τέλη, με βάση τους μήνες που θα κυκλοφορεί το όχημα.

Σημαντικό είναι ότι ακόμη και αν η χρήση διαρκέσει λιγότερο από έναν μήνα, υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας και χρεώνεται κανονικά.

Τι πρέπει να προσέξετε

Πληρωμή πριν την άρση ακινησίας: Τα τέλη πρέπει να εξοφληθούν πριν τεθεί ξανά το όχημα σε κυκλοφορία.

Μη επιστροφή χρημάτων: Αν πληρώσετε και τελικά δεν χρησιμοποιήσετε το όχημα, το ποσό δεν επιστρέφεται.

Εκ νέου ακινησία: Μετά τη λήξη της περιόδου κυκλοφορίας, το όχημα πρέπει να τεθεί ξανά σε ακινησία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Προσωρινή λύση: Η δυνατότητα δίνεται συνήθως μία φορά μέσα στο έτος και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται απεριόριστα.



Προθεσμίες και πρόστιμα

Υπενθυμίζεται ότι τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης, επιβάλλονται κλιμακωτά πρόστιμα που ξεκινούν από +25% και μπορεί να φτάσουν έως και το 100% του ποσού.

Η πληρωμή «με τον μήνα» αποτελεί μια ευέλικτη λύση για όσους δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους όλο τον χρόνο, όπως σε περιπτώσεις εποχικής χρήσης. Παράλληλα, όμως, απαιτεί σωστό προγραμματισμό ώστε να αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις ή διαδικαστικά λάθη.

Σε κάθε περίπτωση, όσο πλησιάζει η περίοδος ενεργοποίησης της ρύθμισης, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα και να αξιοποιήσουν σωστά τη δυνατότητα αυτή, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.