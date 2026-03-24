Γυναίκες, νέοι, αλλοδαποί και άτομα χαμηλής εκπαίδευσης είναι πιο ευάλωτοι απέναντι στο φάσμα της ανεργίας, καθώς είναι αντιμέτωποι με περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, διακρίσεις και έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλη κατάρτιση. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΚΕΠΕ που επιμελήθηκε ο Ιωάννης Χολέζας, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 35,2 χιλ. το 2025, φτάνοντας τα 393,2 χιλ. άτομα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του γενικού ποσοστού ανεργίας σε 8,2% το γ' τρίμηνο του 2025, προσεγγίζοντας έτσι τα ελάχιστα επίπεδα του 2008 (7,3% το 2008).

Ωστόσο κάποιες πληθυσμιακές ομάδες είχαν χειρότερες προοπτικές απασχόλησης, δηλαδή υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, όπως παραδοσιακά ισχύει στην ελληνική αγορά εργασίας:

Οι γυναίκες συνέχισαν να αντιμετωπίζουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας από τους άνδρες: 10,6% έναντι 6,2%. Ωστόσο, η ψαλίδα μεταξύ των φύλων περιορίστηκε σταδιακά, με την ελάχιστη να καταγράφεται το 2025 (3,1 εκατοστιαίες μονάδες).

Το ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες έπεσε κάτω από το ελάχιστο (10,9% το 2008γ), ενώ των ανδρών παραμένει υψηλότερο (4,7% το 2008γ).

Το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο για τους νέους 15-29 ετών (15,3%), έναντι των ατόμων άνω των 30 ετών (7%). Μάλιστα το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-29 ετών έχει πέσει κάτω από το ελάχιστο του 2008γ κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ των ατόμων άνω των 30 ετών παραμένει υψηλότερο κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες.

Υψηλότερο ποσοστό ανεργίας αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί έναντι των ημεδαπών. Το 2025 οι πρώτοι αντιμετώπιζαν ποσοστό ανεργίας 9,7%, έναντι 8,2% εκείνων με ελληνική υπηκοότητα.

Η διαφορά στο ποσοστό ανεργίας είχε και έμφυλη διάσταση, καθώς ήταν μικρότερη στους άνδρες με ποσοστό ανεργίας 7% για τους αλλοδαπούς έναντι 6,2% για τους ημεδαπούς, όταν στις γυναίκες η διαφορά ανερχόταν σε 2,3 εκατοστιαίες μονάδες και το ποσοστό ανεργίας για τις αλλοδαπές άγγιζε το 13%.

Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ελληνικής υπηκοότητας έχει συγκλίνει προς το ελάχιστο του 2008γ ταχύτερα, με τη διαφορά να είναι μικρότερη της μονάδας, ενώ εκείνο των αλλοδαπών ακόμη αποκλίνει σημαντικά (3,9 εκατοστιαίες μονάδες). Η απόκλιση από το ελάχιστο είναι αντίστοιχη για άνδρες και γυναίκες χωρίς ελληνική υπηκοότητα.

Αντίθετα, μεταξύ των ατόμων με ελληνική υπηκοότητα, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών έχει μειωθεί κάτω από το ελάχιστο του 2008 κατά 0,4 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ των ανδρών παραμένει υψηλότερο κατά 1,4 εκατοστιαίες μονάδες.

Οι απόφοιτοι με απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης έχουν ποσοστό ανεργίας ίδιο με τον γενικό μέσο όρο. Όσοι έχουν υψηλότερη εκπαίδευση αντιμετωπίζουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, δηλαδή χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας, ενώ όσοι έχουν χαμηλότερη εκπαίδευση αντιμετωπίζουν χειρότερες προοπτικές απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας για τους απόφοιτους γυμνασίου ήταν 9,7% και για τους απόφοιτους δημοτικού ή με λιγότερη εκπαίδευση ήταν 12,4% το 2025γ.

Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού ήταν 5,1%, για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας 7,6% και για τους απόφοιτους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 7,7%. Αυτό σημαίνει ότι οι προοπτικές απασχόλησης βελτιώθηκαν για κάποιες ομάδες, όπως οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού, και χειροτέρευσαν για κάποιες άλλες, όπως οι απόφοιτοι γυμνασίου.

Μακροχρόνια άνεργοι

Επιπλέον, ένα φαινόμενο που θέτει πρόσθετες προκλήσεις στη χάραξη πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας είναι το υψηλό μερίδιο των μακροχρόνια ανέργων, δηλαδή αυτών που αναζητούν εργασία για περισσότερους από δώδεκα μήνες. Διότι αυτοί οι άνεργοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια επανένταξης στην εργασία, τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με το ανθρώπινο κεφάλαιο που απαξιώνεται, αλλά και το στίγμα που τους ακολουθεί.

Το μερίδιο αυτό ανερχόταν σε 58,7% το 2025γ (σχεδόν 231 χιλ. άτομα), περίπου 2 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, παρά τη γενικότερη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης. Επιπλέον, το αντίστοιχο μερίδιο είναι το μισό σε σύγκριση με την ΕΕ.