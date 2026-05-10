Saudi Aramco: Αύξηση 25% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου

Η Saudi Aramco ανακοίνωσε την Κυριακή αύξηση 25% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, δείχνοντας την ανθεκτικότητά της καθώς οι εντάσεις του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με τον αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου Ανατολής-Δύσης της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας να λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του ώστε να μετριαστεί ο αντίκτυπος στις προμήθειες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο κατέγραψε καθαρά κέρδη 32,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, ξεπερνώντας την εκτίμηση συναίνεσης της LSEG για 30,95 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 115,49 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω των υψηλότερων τιμών και των αυξημένων όγκων πωλήσεων τόσο αργού πετρελαίου όσο και διυλισμένων και χημικών προϊόντων.

Ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας από το Ιράν μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ - που έχει περιορίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό και έχει εκτοξεύσει τις τιμές - ώθησε την Aramco να αυξήσει τη ροή αργού πετρελαίου από τις ανατολικές ακτές της προς το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο κρίσιμος ρόλος του αγωγού

«Ο αγωγός μας Ανατολής–Δύσης, ο οποίος έφτασε τη μέγιστη δυναμικότητά του των 7,0 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, απέδειξε ότι αποτελεί μια κρίσιμη αρτηρία εφοδιασμού, συμβάλλοντας στον μετριασμό των επιπτώσεων ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, προσθέτοντας ότι «η αξιόπιστη παροχή ενέργειας είναι κρίσιμη».

Ο αγωγός μπορεί να προμηθεύει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) στα διυλιστήρια της δυτικής ακτής της Σαουδικής Αραβίας, αφήνοντας 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως διαθέσιμα για εξαγωγή.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Σαουδική Αραβία μείωσε την παραγωγή της κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αφού το Ιράν απέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ - μια θαλάσσια οδό από την οποία, πριν από τον πόλεμο, διερχόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ο αγωγός μεταφέρει κυρίως πετρέλαιο Arab Light και σε μικρότερο βαθμό Arab Extra Light, ενώ οι βαρύτερες ποιότητες πετρελαίου έχουν περιοριστεί.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά τριμηνιαία κέρδη της Aramco ανήλθαν σε 33,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τη διάμεση εκτίμηση αναλυτών που παρείχε η εταιρεία, ύψους 31,16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό εξαιρεί μη λειτουργικά λογιστικά στοιχεία ύψους 1,06 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν ελαφρώς στα 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο, από 12,5 δισεκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα, και υποχώρησαν σημαντικά σε σχέση με τα 13,4 δισεκατομμύρια του τέταρτου τριμήνου. Η Aramco είχε ανακοινώσει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 50 – 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έτος.

Υψηλότερο μέρισμα για το Α’ τρίμηνο

Η Aramco ανακοίνωσε βασικό μέρισμα πρώτου τριμήνου ύψους 21,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο κατά 3,5% σε ετήσια βάση και πληρωτέο το δεύτερο τρίμηνο, σε συμφωνία με τα αναμενόμενα συνολικά μερίσματα ύψους 87,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026.

Η εταιρεία είχε επίσης εισαγάγει το 2023 μέρισμα συνδεδεμένο με τις επιδόσεις, το οποίο βασίζεται στις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Το σαουδαραβικό κράτος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πληρωμές της Aramco για τη χρηματοδότηση των εγχώριων δαπανών και την κάλυψη δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η κυβέρνηση κατέχει άμεσα σχεδόν το 81,5% της εταιρείας, ενώ το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο (Public Investment Fund) διατηρεί ποσοστό 16%.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 18,6 δισεκατομμύρια δολάρια από 19,2 δισεκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα, επηρεασμένες από αύξηση 15,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο κεφάλαιο κίνησης. Ο δείκτης μόχλευσης της Aramco - που μετρά το χρέος σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια - αυξήθηκε στο 4,8% στις 31 Μαρτίου, από 3,8% στο τέλος του 2025.