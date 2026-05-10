Σαντορίνη: Πλαφόν στην κρουαζιέρα, αναβάθμιση υποδομών και στοίχημα η βιωσιμότητα

Η Σαντορίνη, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ελληνικούς προορισμούς διεθνώς, εισέρχεται στη νέα τουριστική σεζόν με αισιοδοξία αλλά και με προβληματισμό για τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις πιέσεις στις υποδομές και τη διαχείριση των αυξημένων τουριστικών ροών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Μαΐου στο νησί, με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Ειρήνης που καθιερώθηκε εφέτος επισήμως ως πολιούχος της Σαντορίνης, ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την εφετινή χρονιά, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου έχουν ήδη επηρεάσει τις προκρατήσεις:

«Οι προκρατήσεις έχουν πέσει, υπάρχει μια κάμψη στον τουρισμό και θεωρώ ότι ένας σημαντικός παράγοντας είναι τα τεκταινόμενα στην περιοχή του Κόλπου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο τουρισμός έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει αντοχές και προσαρμοστικότητα ακόμη και μετά από δύσκολες περιόδους.

Όπως υπογράμμισε, η Σαντορίνη παραμένει ένα ισχυρό παγκόσμιο brand, όμως πλέον το ζητούμενο για το νησί δεν είναι η περαιτέρω αύξηση των κλινών ή η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, αλλά η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών και η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του προορισμού. «Δεν χρειαζόμαστε άλλες κλίνες, δεν χρειαζόμαστε άλλες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε βελτίωση των υποδομών μας ώστε να μπορούμε με επάρκεια να εξυπηρετούμε τις ανάγκες του σημερινού τουριστικού ρεύματος», τόνισε ο δήμαρχος, αποκαλύπτοντας ότι ο Δήμος έχει ήδη καταθέσει τις θέσεις του στο πλαίσιο του ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού, ζητώντας να μην υπάρξει επιπλέον τουριστική δόμηση ούτε νέες στρατηγικές επενδύσεις στο νησί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Σαντορίνη αναπτύχθηκε μέσα από μικρές τοπικές επιχειρήσεις και όχι μέσω μεγάλων επενδυτικών σχημάτων, κάτι που, όπως είπε, επέτρεψε στην τοπική οικονομία να διαχυθεί ουσιαστικά στην κοινωνία του νησιού.

Κεντρικό σημείο της εφετινής στρατηγικής αποτελεί η διαχείριση της κρουαζιέρας, με τη δημοτική αρχή να εφαρμόζει πλέον συγκεκριμένο ημερήσιο όριο επισκεπτών. Όπως εξήγησε ο κ.Ζώρζος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπονήθηκε μελέτη που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των 8.000 επισκεπτών ημερησίως αποτελεί το ανώτατο όριο που μπορεί να διαχειριστεί η Σαντορίνη χωρίς να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υπερφόρτωσης. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατανομή των αφίξεων των κρουαζιερόπλοιων σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ώστε να αποφεύγονται οι ακραίες συγκεντρώσεις επισκεπτών σε συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες. Ο συνολικός αριθμός επιβατών σε ετήσια βάση παραμένει ουσιαστικά ο ίδιος, αλλά αλλάζει ο τρόπος διαχείρισης των ροών. «Ρυθμίστηκαν οι ροές και πλέον δεν υπάρχουν φαινόμενα συνωστισμού όπως παλαιότερα», ανέφερε ο δήμαρχος, σημειώνοντας ότι το νέο μοντέλο έχει γίνει αποδεκτό και από την αγορά της κρουαζιέρας.

Σημαντικό ρόλο στη νέα αυτή εικόνα παίζει και η ανακαίνιση του τελεφερίκ της Σαντορίνης, ενός εμβληματικού έργου που λειτουργεί από το 1982. Το τελεφερίκ είχε κατασκευαστεί με πρωτοβουλία του Ευάγγελου και της Λούλας Νομικού, οι οποίοι άφησαν ως παρακαταθήκη στο νησί το σχετικό ίδρυμα, το οποίο μέχρι σήμερα στηρίζει σημαντικές παρεμβάσεις και υποδομές.

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συντήρηση και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, ενώ δημιουργήθηκε και ειδικός στεγασμένος χώρος υποδοχής για τους επισκέπτες που περιμένουν να επιβιβαστούν, ώστε να αποφεύγεται η πολύωρη αναμονή στον ήλιο.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, ο νέος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει έως και 600 άτομα, βελτιώνοντας αισθητά την εμπειρία των επισκεπτών αλλά και την εικόνα του λιμανιού κατά τις ώρες αιχμής.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας, Γεωργία Νομικού, τόνισε ότι η Σαντορίνη επιδιώκει να επανατοποθετηθεί διεθνώς ως ένας αυθεντικός και πολυδιάστατος προορισμός εμπειριών, πέρα από την εικόνα της καλντέρας και του ηλιοβασιλέματος. «Η Σαντορίνη δεν είναι μόνο μια εικόνα που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας ζωντανός τόπος, με ιστορία, ανθρώπους, χωριά, πολιτισμό, γαστρονομία και ηχηρές μνήμες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, στόχος του Δήμου είναι να αναδειχθούν περισσότερο οι εναλλακτικές εμπειρίες του νησιού, από τους αμπελώνες και τα παραδοσιακά χωριά μέχρι τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τη γαστρονομία και τις πολιτιστικές διαδρομές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θήρας προχωρά σε στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας με φιλοξενίες δημοσιογράφων, επαγγελματιών του τουρισμού και εκπροσώπων διεθνών αγορών, αλλά και με συμμετοχές σε εκθέσεις και παρουσιάσεις στο εξωτερικό. Η κ.Νομικού υπογράμμισε επίσης ότι η ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την προστασία του τόπου αποτελεί πλέον κεντρική προτεραιότητα. «Η στρατηγική μας κινείται προς έναν τουρισμό πιο οργανωμένο, πιο συνειδητό και πιο σεβαστικό προς την τοπική κοινωνία», σημείωσε.

Το μεγάλο στοίχημα για τη Σαντορίνη, όπως αναγνωρίζουν πλέον όλοι οι τοπικοί φορείς, δεν είναι η περαιτέρω ποσοτική ανάπτυξη, αλλά η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στη διεθνή επιτυχία του προορισμού και τη βιωσιμότητα του ίδιου του νησιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ