Οι άξονες των νέων παρεμβάσεων για το στεγαστικό, το δημογραφικό και τα άτομα με αναπηρία συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Η θέσπιση του νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), η προώθηση του ενιαίου κανονισμού για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και η διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης και σε άλλες ακριτικές περιοχές εκτός του Έβρου, περιλαμβάνονται στις νέες κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Οι άξονες των νέων παρεμβάσεων συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του Κράτους στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στεγαστικό

«Κορωνίδα» των επικείμενων παρεμβάσεων στο στεγαστικό είναι το πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.

Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Δημογραφικό

Ακόμη μια σημαντική παρέμβαση στον τομέα του δημογραφικού αφορά τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε περισσότερες ακριτικές περιοχές.

Όσοι εγκατασταθούν σε οικισμούς με έως 500 κατοίκους λαμβάνουν 10.000 ευρώ, ενώ σε οικισμούς άνω των 500 κατοίκων το ποσό ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Επιπλέον, το ποσό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού, με ανώτατο όριο τα 10.000 ευρώ. Η ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ και δεν εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια.

Στην πρώτη φάση εντάχθηκαν συγκεκριμένοι δήμοι της περιοχής: ο Δήμος Σουφλίου με τις δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου και Τυχερού, ο Δήμος Διδυμοτείχου με τις ενότητες Διδυμοτείχου και Μεταξάδων, καθώς και ο Δήμος Ορεστιάδας με τις ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου.

Σε δεύτερη φάση το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε έξι ακόμη Περιφερειακές Ενότητες: τη Δράμα, το Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Φλώρινα, την Πέλλα και την Καστοριά. Περιοχές, δηλαδή, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δημογραφικές προκλήσεις με τον Έβρο και όπου η ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές είναι εξίσου πιεστική.

Ευάλωτες ομάδες

Ένα νέο πλαίσιο για την κοινωνική φροντίδα -με αιχμή τα ΑμεΑ- δρομολογεί η κυβέρνηση, με αιχμή την θέσπιση ενιαίου κανονισμού για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Σήμερα υπάρχουν δεκάδες διάσπαρτες διατάξεις και περισσότερες από 40 Υπουργικές Aποφάσεις για τα 10 διαφορετικά αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Με το νομοσχέδιο που προωθείται προβλέπεται ενιαίος κανονισμός σε μία Κ.Υ.Α. για τα αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, χωρίς να αλλάζουν οι δικαιούχοι.

Έτσι θεραπεύεται ο υφιστάμενος κατακερματισμό διατάξεων αναπηρίας, διασφαλίζοντας σαφή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση κάθε δικαιούχου για τις παροχές και τον αρμόδιο φορέα.

Παράλληλα θεσπίζεται πρόγραμμα ειδικής επιμόρφωσης εκπαιδευτών ατόμων με αναπηρία όρασης από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτών τυφλών.

Τέλος καθιερώνεται η καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» σε μόνιμη βάση και συστήνονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας δύο νέα Μητρώα: το Μητρώο Δομών Αναπηρίας και το Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Αναπηρίας ενώ χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.