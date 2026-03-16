Θεοδωρικάκος: Πώς ο Αναπτυξιακός Νόμος συμβάλλει στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας

Εργαλείο συμβολής στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας χαρακτήρισε τον Αναπτυξιακό Νόμο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

«Εργαλείο συμβολής στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας» χαρακτήρισε τον Αναπτυξιακό Νόμο ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην εκδήλωση του υπουργείου με θέμα: Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις - Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία.

Όπως τόνισε, «αλλάξαμε το προφίλ και τις προτεραιότητες του Αναπτυξιακού Νόμου. Θέσαμε ως προτεραιότητα τα αναπτυξιακά καθεστώτα της μεταποίησης και βιομηχανίας, των μεγάλων επενδύσεων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και του ειδικού καθεστώτων των παραμεθόριων και πιο αδύναμων περιοχών της χώρας. Στοχεύοντας σε παραγωγικές επενδύσεις, σε μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και συμβολή στην αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος».

Σύμφωνα με τον υπουργό, εγκρίθηκαν σε συνολικό χρόνο ρεκόρ 90 ημερών -τον ταχύτερο στην Ευρώπη σε τέτοια προγράμματα- 112 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση 290 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που δημιουργούν πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας. Με τα μισά να αφορούν στη Βόρεια Ελλάδα - τη Μακεδονία μας και τη Θράκη - και το Βόρειο Αιγαίο.

Πρόκειται για επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως η χημική βιομηχανία, η μεταλλευτική βιομηχανία, η μεταποίηση και η βιομηχανία τροφίμων, αλλά και τον τουρισμό, όσον αφορά το Βόρειο Αιγαίο. Τα τρία αυτά καθεστώτα επαναπροκυρήσσονται αμέσως, με ορίζοντα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης τα τέλη Οκτωβρίου του 2026.

«Το μήνυμα προς την αγορά είναι ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία», τόνισε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υλοποιούνται συνολικά 915 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, με επιχορηγήσεις 1,2 δισ. ευρώ, δημιουργώντας 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Το 93% των επενδυτικών σχεδίων και το 95% της συνολικής επιχορήγησης είναι εκτός Αττικής: ειδικότερα, 632 επενδύσεις (το 70%) είναι σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Μέσα στο 2025 καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων από το 2008, 340 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει ότι μπορούμε και τα επόμενα χρόνια, μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο, να συμβάλλουμε δραστικά με τον αναπτυξιακό νόμο στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων, σημείωσε, εξηγώντας πως πραγματοποιούνται ανακτήσεις χρημάτων από επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν υλοποιήθηκαν, αν και είχαν λάβει κρατική ενίσχυση. Και ήδη έχουμε ανακτήσει 108 εκατ. ευρώ. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: σεβασμός σε κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου.

«Το 2026 συνεχίζουμε», ανέφερε ο υπουργός, «με τα επόμενα καθεστώτα, υλοποιώντας με συνέπεια τη δέσμευσή μας: άμυνα, αγροδιατροφή, εξωστρέφεια και καινοτομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα, σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τουρισμός σε μικρά νησιά. Τα προγράμματα αυτά αφορούν προφανώς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, που θέλουμε να μετέχουν στον εκσυγχρονισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας με τον δικό τους ρόλο στα παραγόμενα οικοσυστήματα».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, υλοποιούνται 91 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις που σχετίζονται με κρίσιμους κλάδους της βιομηχανίας και που φέρνουν τεχνογνωσία, εντάσσουν την Ελλάδα σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και δημιουργούν χιλιάδες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Το τελευταίο έτος εγκρίθηκαν 18 στρατηγικές επενδύσεις, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας, σημείωσε.

Πρόκειται για επενδύσεις σε κλάδους με ισχυρή εξωστρέφεια και σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση και στις εξαγωγές, που αποτυπώνουν στην πράξη τη φιλοσοφία μας για τον παραγωγικό μετασχηματισμό: επενδύσεις σε καινοτόμες βιομηχανικές δραστηριότητες, στην ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας, στη βιομηχανία τροφίμων, στη χημική βιομηχανία, στη φαρμακευτική βιομηχανία που πρωταγωνιστεί στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, στη βιομηχανία αλουμινίου που δίνει ισχυρά πλεονάσματα, στη βιομηχανία χάρτου που διασφαλίζει πλέον την αυτάρκεια της χώρας, στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία που ξαναδίνει το παρών, αλλά και σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας

Ο δεύτερος μεγάλος άξονας της πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης είναι, σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, η απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ο εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. «Είμαστε σε διαρκή συνεργασία με τον ΣΕΒ και όλους τους παραγωγικούς φορείς για τη συνεχή μεταρρύθμιση και απλοποίησή του», τόνισε.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως είναι πραγματικότητα η πλήρης ψηφιοποίηση της αδειοδότησης μέσω του OpenBusiness, με 280.000 εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς και περισσότερες από 168.000 διοικητικές ενέργειες. Ταυτόχρονα, μίλησε για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης της μεταποίησης, ιδίως στην Αττική, σημειώνοντας πως αντικαθιστά ένα καθεστώς σχεδόν 20 ετών και δίνει για πρώτη φορά σε επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους χωρίς αναχρονιστικά εμπόδια του παρελθόντος. «Ενισχύσαμε κρίσιμους τομείς της παραγωγής, όπως τα τεχνικά επαγγέλματα, με ένα νέο, απλό και γρήγορο σύστημα πιστοποίησης χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, απαντώντας σε ένα αίτημα δεκαετιών της αγοράς», ανέφερε ο υπουργός.

Στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ολοκλήρωσε τη δημόσια διαβούλευση και ψηφίζεται στη Βουλή σε λίγες ημέρες:

Απλοποιείται περαιτέρω η αδειοδότηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και διευκολύνεται ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων. Αναβαθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας, δίνοντας καλύτερα εργαλεία σε μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Καταργείται το αναχρονιστικό έντυπο Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και αντικαθίσταται με ένα σύγχρονο, ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αναδεικνύεται σε ενιαίο εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή κρίσιμων ευρωπαϊκών κανονισμών. Με λίγα λόγια, διευκολύνουμε τη βιομηχανία για να μπορεί να λειτουργεί, να εκσυγχρονίζεται, να επεκτείνεται και να επενδύει με λιγότερα εμπόδια και με περισσότερη ασφάλεια.