Το Ιράν απειλεί με επιθέσεις σε αμερικανικές εταιρείες - Ποιοι είναι στο στόχαστρο της Τεχεράνης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν σήμερα ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εταιρειών στη Μέση Ανατολή, καλώντας τους εργαζομένους στις εταιρείες αυτές να απομακρυνθούν από τις περιοχές αυτές.

«Οι εργαζόμενοι των αμερικανικών εταιρειών καλούνται να εγκαταλείψουν αμέσως αυτές τις περιοχές. Αυτές οι περιοχές σύντομα θα γίνουν στόχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ανακοίνωσε ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού στον ιστότοπό του Sepah News, χωρίς να διευκρινίζει ποιες εταιρείες θα αποτελέσουν στόχους.

Την περασμένη εβδομάδα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε στο Telegram μια λίστα με πιθανούς στόχους για το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων τεχνολογικών κολοσσών όπως της Amazon, της Google, της Microsoft και της Nvidia στις χώρες του Κόλπου.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ διόρισε στρατιωτικό σύμβουλο τον πρώην αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης. «Ο στρατηγός Μοχσέν Ρεζαΐ διορίστηκε στρατιωτικός σύμβουλος με εντολή του αρχιστράτηγου αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ», τόνισε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Άλλα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν επίσης τον διορισμό. Ο Ρεζαΐ, 71 ετών, ηγήθηκε του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού βραχίονα του ιρανικού στρατού, από το 1981 έως το 1997. Στη συνέχεια κατείχε διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στο ιρανικό πολιτικό σύστημα.

Το Ιράν προειδοποιεί για «προβοκατόρικες επιθέσεις» από ΗΠΑ και Ισραήλ

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενδέχεται να πραγματοποιήσουν «προβοκατόρικες επιθέσεις», αποδίδοντας αυτές ψευδώς στο Ιράν. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «ανακοινώνουν με θάρρος και τιμή κάθε στόχο που πλήττουν».

Ο ίδιος τόνισε ότι είναι πιθανό οι ΗΠΑ και το Ισραήλ - που πυροδότησαν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με μεγάλης κλίμακας επιθέσεις στην Τεχεράνη στις 28 Φεβρουαρίου - να πραγματοποιήσουν προβοκατόρικες επιθέσεις.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ως παράδειγμα μια επίθεση με drone εναντίον του Ομάν, ισχυριζόμενος ότι ο αμερικανικός στρατός την σκηνοθέτησε ώστε να μοιάζει πλήγμα drone φορτωμένου με εκρηκτικά. Εξέφρασε περαιτέρω την ανησυχία του ότι τυχόν επιθέσεις σε στόχους στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδοθούν ψευδώς στο Ιράν.

Οι δηλώσεις ήρθαν ύστερα από προειδοποίηση του FBI προς αστυνομικές υπηρεσίες για απειλή επιθέσεων στην Καλιφόρνια ως αντίποινα για τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το ABC News.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ