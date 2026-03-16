Μ. Ανατολή: Η Ιαπωνία «δεν έχει αποφασίσει» αν θα στείλει δυνάμεις για προστασία εμπορικών πλοίων

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Τοσιμίτσου Μοτέγκι μίλησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον να συγκροτήσουν έναν συνασπισμό προκειμένου να ξανανοίξουν τα Στενά του Χορμούζ. Νωρίτερα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι είπε ότι το Τόκιο δεν έχει λάβει απόφαση για την αποστολή δυνάμεων που θα συνοδεύουν εμπορικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Ένα στέλεχος του ιαπωνικού ΥΠΕΞ είπε ότι ο Ρούμπιο δεν ζήτησε από την Ιαπωνία να στείλει πολεμικά πλοία της στον Κόλπο.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό ΥΠΕΞ, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο Μοτέγκι είπε ότι το Τόκιο καταδικάζει τις ενέργειες του Ιράν και τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, όπως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις των χωρών του Κόλπου, καθώς και τις ενέργειες που απειλούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Χορμούζ. Σημείωσε επίσης ότι η διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Χορμούζ είναι πολύ σημαντική για τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλει όλες τις αναγκαίες διπλωματικές προσπάθειες.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή, καθώς επίσης και να συνεργαστούν στενά για να προετοιμάσουν την επίσκεψη της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον αυτήν την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ