ΧΑ: Στήριξη στον Γενικό Δείκτη από μη τραπεζικά blue chips, μικτή εικόνα στις τράπεζες

Με οριακή άνοδο έκλεισε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης, αν και άγγιξε ενδοσυνεδριακά τις 2.150 μονάδες. Μικτά πρόσημα στις τράπεζες, «μοιρασμένος» και ο FTSE Large Cap όπου ξεχώρισαν ανοδικά οι Helleniq Energy, ΔΕΗ και Aegean.

Με εναλλαγές προσήμου σε εύρος 38 μονάδων κινήθηκε τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, πριν ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με οριακή άνοδο.

Οι συναλλαγές στη Λεωφόρο Αθηνών ξεκίνησαν με πιέσεις στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών του πετρελαίου συνεχίζουν να προβληματίζουν τους επενδυτές. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των τιμών του αργού, με φόντο τις προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επέτρεψε στους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινηθούν ανοδικά και ενεργοποίησε αγοραστικά αντανακλαστικά και στο ελληνικό ταμπλό.

Ο Γενικός Δείκτης «έγραψε» χαμηλό ημέρας λίγο μετά τις 12:00 στις 2.110,64 μονάδες με απώλειες 1%, σημείο από το οποίο η προσφορά άρχισε σταδιακά να απορροφάται.

Σε ανάλυσή της η Fast Finance σχολιάζει ότι «η αγορά ουσιαστικά φαίνεται να τηρεί στάση αναμονής, περιμένοντας να δει τις εξελίξεις με τον πόλεμο αλλά και με το ενεργειακό κόστος, το οποίο μπορεί να εκτινάξει τον πληθωρισμό το επόμενο διάστημα». Όπως σημείωσε η χρηματιστηριακή, «η μεταβλητότητα θα συνεχίσει να έχει την τιμητική της, ενώ μένει να δούμε αν χρονικά έχουμε ήδη καλύψει την απαραίτητη περίοδο ανάπαυλας για να δούμε μία νέα κίνηση».

Υπενθυμίζεται ότι εντός της εβδομάδας η αγορά έχει μπροστά της τις συνεδριάσεις των Fed και EKT, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από Trade Estates, Bylot, Autohellas, ΔΕΗ, Μοτοδυναμική και Τιτάν, καθώς και λήξη παραγώγων την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία θα ανακοινωθεί και η «ετυμηγορία» της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Χαρακτηριστικές της συνεδρίασης της Δευτέρας οι διακυμάνσεις στις τράπεζες, που κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος στη μεγαλύτερη διάρκεια των συναλλαγών. Η Τρ. Πειραιώς από το χαμηλό ημέρας στα 7,20 ευρώ βρέθηκε να ενισχύεται έως τα 7,47, η Eurobank από τα 3,36 ευρώ αντέδρασε έως τα 3,50, ενώ η ΕΤΕ αντέδρασε από τα 12,46 ευρώ για να βρεθεί έως τα 12,81. Αξιοσημείωτη και η αντίδραση της Alpha Bank από τα 3,25 στα 3,35 ευρώ.

Έτσι, μετά από εναλλαγές προσήμου και αφού ανέκαμψε από ενδοσυνεδριακές απώλειες 1,75%, ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε με οριακά θετικό πρόσημο (+0,09%) στις 2.315,27 μονάδες.

Για τον Γενικό Δείκτη, που βρήκε στήριξη και στο αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 2.138,14 μονάδες με μικρή άνοδο 0,26%.

Η τελική εικόνα στο σύνολο του ταμπλό ισορροπημένη, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο 1:1,1 με 57 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 61 που υποχώρησαν και 32 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 239,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 10% περίπου, ήτοι 24,93 εκατ. ευρώ, σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, στην κορυφή των κερδών και σε νέα υψηλά βρέθηκε η μετοχή της Helleniq Energy, ενισχυμένη 4% στα 9,88 ευρώ. Με κέρδη 2,58% στα 17,86 ευρώ έκλεισε η ΔΕΗ, 2,30% στα 12,46 ευρώ ενισχύθηκε η Aegean, ενώ άνω του 2% ενισχύθηκε και η Σαράντης στα 13,70 ευρώ.

Με κέρδη άνω του 1% ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές για τις μετοχές των ΔΑΑ (+1,69%), Τρ. Κύπρου (+1,42%), Coca-Cola HBC (+1,25%) και Motor Oil (+1,06%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν και οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς (+0,99%), ΟΤΕ (+0,69%), Eurobank (+0,43%), ΕΥΔΑΠ (+0,23%) και Aktor (+0,19%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Cenergy με απώλειες 4,61% στα 18,20 ευρώ, οι Optima και ΟΠΑΠ με απώλειες 2,05% και 1,82% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 1% υποχώρησαν και οι ElvalHalcor (-1,66%), Τιτάν (-1,57%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,37%) και Lamda Development (-1,28%). Με απώλειες που δεν ξεπέρασαν το 1% έκλεισαν οι τίτλοι των Alpha Bank (-0,66%), ΕΤΕ (-0,51%), Jumbo (-0,34%), Viohalco (-0,28%) και Metlen (-0,05%).