Υπεγράφη η σύμβαση δωρεάς για προμήθεια συστήματος επικοινωνιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Υπεγράφη, σήμερα, η σύμβαση δωρεάς, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communication & Recording System – VCRS) για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η σύμβαση δωρεάς υπογράφηκε παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτριου Αναγνώπουλου και του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπου Μυγδάλη.

Η σύμβαση υπεγράφη από τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργο Βαγενά και τους εκπροσώπους των εταιρειών που πραγματοποιούν τη δωρεά και συγκεκριμένα: τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» Γεώργιο Καλλιμασιά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «FRAPORT GREECE» Alexander Paul Zinell και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας Ευάγγελο Μπαλτά, την Αναπληρώτρια Οικονομική Διευθύντρια της AEGEAN AIRLINES Στυλιανή Δημαράκη, τον ιδιοκτήτη του Ομίλου SKY EXPRESS Α.Ε. Ιωάννη Γρύλλο και τον επικεφαλής Νομικό Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Γιάννη Kουρνιώτη.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης Δωρεάς ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας. Το σύστημα VCRS αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή για τη λειτουργία των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς χρησιμοποιείται για την επικοινωνία και την καταγραφή των συνομιλιών μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και πληρωμάτων αεροσκαφών».