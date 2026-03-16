Μητσοτάκης: Συζήτηση με την Francine Lacqua στο «Greek Energy: The New Era»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου στις 12.30, θα έχει συζήτηση με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Επίσης, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην ομογενειακή εφημερίδα της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», στους δημοσιογράφους Σωτήρη Χατζημανώλη και Γιάννη Σοφιανό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ