Διστακτική άνοδος στις ευρωαγορές

Ράλι σχεδόν 9% για την Commerzbank.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την επιφυλακτικότητα ωστόσο να είναι έκδηλη στις τάξεις των επενδυτών, καθώς η εκτόξευση των τιμών ενέργειας εν μέσω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε με κέρδη 0,45% και διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 598,53 μονάδων, με την πλειοψηφία των επιμέρους τομέων να ολοκληρώνει τις συναλλαγές με θετικό πρόσημο. Ο δείκτης Eurostoxx 50 κέρδισε 0,40% και διαμορφώθηκε στις 5,739.70 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πρόσθεσε 0,51% και έκλεισε στις 23.565 μονάδες, όπως και ο γαλλικός CAC 40, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 7.935 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,31%. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,55% στις 10.317 μονάδες, ενώ στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε οριακή άνοδο 0,07% στις 44.347 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 έκλεισε με κέρδη 0,18% στις 17,089 μονάδες.

Στα ταμπλό των συνεδριάσεων, με ράλι σχεδόν 9% έκλεισε η μετοχή της Commerzbank, στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς της γερμανικής τράπεζας από την UniCredit. Η ιταλική τράπεζα προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Commerzbank, που συνιστά τιμή 30,8 ευρώ ανά τίτλο της γερμανικής τράπεζας ή premium 4% από το κλείσιμο της τιμής στις 13 Μαρτίου, ωστόσο η γερμανική κυβέρνηση να έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε κίνηση εξαγοράς. Η μετοχή της UniCredit ενισχύθηκε κατά 0,54% στο ιταλικό χρηματιστήριο.