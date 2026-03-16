Meta: Υπέγραψε συμφωνία 27 δισ. δολαρίων για υποδομές της Nebius

Η Meta υπέγραψε νέα μακροπρόθεσμη συμφωνία για να δαπανήσει έως και 27 δισ. δολάρια στην υποδομή τεχνητής νοημοσύνης του ολλανδικού παρόχου υπηρεσιών cloud Nebius.

Τα επόμενα πέντε χρόνια, η Nebius θα διαθέσει υποδομές και υπολογιστική ισχύ συνολικής αξίας 12 δισ. δολαρίων, αποκλειστικά δεσμευμένες για το συγκεκριμένο έργο, σε διάφορες τοποθεσίες. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβάνεται και μία από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις των νέων εξειδικευμένων για τεχνητή νοημοσύνη τσιπ Nvidia Vera Rubin της Nvidia.

Τονίζεται ότι η μετοχή της Nebius σημείωσε άνοδο 14% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η Meta έχει επίσης δεσμευτεί να αγοράσει επιπλέον διαθέσιμη υπολογιστική χωρητικότητα από την Nebius, συνολικής αξίας έως και 15 δισ. δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτείνουμε τη σημαντική συνεργασία μας με τη Meta στο πλαίσιο της εξασφάλισης περισσότερων μεγάλων, μακροπρόθεσμων συμβάσεων χωρητικότητας για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της βασικής μας επιχείρησης cloud τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Arkady Volozh, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Nebius.

Η Citi ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά την κάλυψη της Nebius, δίνοντάς της σύσταση «αγοράς / υψηλού ρίσκου», τονίζοντας ότι η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια «διαφοροποιημένη άποψη για την ανάπτυξη της αγοράς των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και την κεφαλαιακά αποδοτική κλιμάκωση της NBIS.

Η Meta είναι μέρος μιας ομάδας υπερεπεκτατικών εταιρειών που σχεδιάζουν τεράστιες δαπάνες καθώς αγωνίζονται να δημιουργήσουν υποδομές για να τροφοδοτήσουν την άνθιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη θα φτάσουν μεταξύ 115 και 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, ως μέρος των συνολικών δαπανών των 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων από εταιρείες υπερεπέκτασης, όπως η Amazon, η Alphabet και η Microsoft.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι επενδυτές συσσωρεύονται στον τομέα του cloud computing με τεχνητή νοημοσύνη. Η βρετανική startup κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, Nscale, ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα, από επενδυτές συμπεριλαμβανομένης της Nvidia.

Ο γίγαντας των τσιπ ανακοίνωσε επίσης ότι θα επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Nebius την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που οδήγησε στην άνοδο της μετοχής της ολλανδικής εταιρείας κατά 16%.

Η Nebius ιδρύθηκε το 2022 μετά από αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της ρωσικής εταιρείας Yandex, η οποία εδρεύει εκτός της εγχώριας αγοράς της και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 2024. Η τιμή της μετοχής της αυξήθηκε κατά περισσότερο από 200% το 2025 και έχει αυξηθεί κατά 35% μέχρι στιγμής το 2026.

Η εταιρεία υπέγραψε επίσης συμφωνία για την παροχή υπολογιστικών πόρων στη Microsoft, αξίας έως και 19,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα πέντε ετών, τον Σεπτέμβριο.