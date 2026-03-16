Ποιες χώρες λένε «όχι» στον Τραμπ για βοήθεια στο Ορμούζ

Πολλές χώρες-σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν αρνηθεί να βοηθήσουν στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις και απειλές του προέδρου Τραμπ.

Όσο ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τόσο τους ευρωπαίους συμμάχους, όσο και την Κίνα, να συμμετάσχουν σε επιχείρηση που θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και θα επιτρέψει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Ο Τραμπ κάλεσε επισταμένα πολλές χώρες να αναπτύξουν πολεμικά πλοία για να εγγυηθούν την ασφάλεια στο Ορμούζ, σημείο που έχει παραλύσει εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς απειλές, η Ευρώπη δεν φαίνεται να ενδίδει στις προσταγές του Αμερικανού προέδρου.

Βρετανία

Από τις χώρες που «αντιστάθηκαν» ήταν η Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν πρόκειται να εμπλακεί σε έναν διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν». Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από την Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα το πρωί υπογράμμισε ότι η Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο».

Όπως χαρακτηριστικά είπε, «θέλω να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όσο το δυνατόν γρηγορότερα», σημειώνοντας πως όσο παρατείνεται η σύγκρουση αυξάνονται οι κίνδυνοι για διευρυμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή και σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Την ίδια στιγμή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου που θα διασφαλίσει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Γερμανία

Στο αίτημα Τραμπ να στείλει πλοία στον Περσικό Κόλπο η Γερμανία απάντησε με ένα ηχηρό «όχι». «Η Γερμανία δεν θα στείλει πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Με βάση την τρέχουσα εντολή της αποστολής EUNAVFOR ASPIDES της ΕΕ, δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο χωρίς περαιτέρω συμμετοχή του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προτού προσθέσει: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς. Θέλουμε διπλωματικές λύσεις και γρήγορο τέλος. Αλλά περισσότερα πολεμικά πλοία στην περιοχή σίγουρα δεν θα συμβάλουν σε αυτό».

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει και εντολή για την ανάπτυξή του».

Ιταλία

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σήμερα ότι η διπλωματία είναι ο ορθός τρόπος για να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ και ότι δεν υπάρχουν ναυτικές αποστολές με συμμετοχή της Ιταλίας που θα μπορούσαν να επεκταθούν στην περιοχή. «Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, πιστεύω πως χρειάζεται να επικρατήσει η διπλωματία», δήλωσε ο Ταγιάνι στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ελλάδα

Την ανάγκη διπλωματίας και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σημείωσε, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι κρίσιμη όχι μόνο για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και για τη συνολική λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη σημερινή του τοποθέτηση προς τους Έλληνες δημοσιογράφους. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την ναυσιπλοΐα, καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και επιστροφή στη διπλωματία.». «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Ισπανία

Πρώτη χώρα που «ύψωσε ανάστημα» στην επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ήταν η Ισπανία, με τον πρωθυπουργό Σάντσεθ να καταγγέλλει επανειλημμένα την ενέργεια ως «παράνομη επέμβαση». Συγκεκριμένα, η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατιωτική αποστολή. «Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.

Σημειώνεται πως πριν από λίγες μέρες η Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα που απέσυρε οριστικά τον πρέσβη της από το Ισραήλ, απόφαση η οποία είχε ήδη ανακληθεί στη Μαδρίτη από τον Σεπτέμβριο του 2025 εν μέσω έντασης στις σχέσεις της με το Τελ Αβίβ.