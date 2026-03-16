Γερμανία: Νέα απεργία την Τετάρτη στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου

Το συνδικάτο Ver.di κάλεσε τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου (BER) σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για τη Τετάρτη, καθώς δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους εργοδότες στις εν εξελίξει συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ver.di, θα απεργήσουν μεταξύ άλλων οι 2.000 εργαζόμενοι στην πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, τα συνεργεία και οι διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ η κινητοποίηση δεν αφορά τον έλεγχο ασφάλειας και τη διαχείριση αποσκευών. Οι εργαζόμενοι απαιτούν αύξηση μισθών κατά 6,0%, αλλά τουλάχιστον επιπλέον 250 ευρώ ανά μήνα ανά μισθολογικό κλιμάκιο ή βαθμίδα και μια επιπλέον ημέρα άδειας για τα μέλη των συνδικάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ