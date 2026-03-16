ΠΟΥ: Έξι ιρανικά νοσοκομεία έχουν εκκενωθεί λόγω πολέμου αλλά το σύστημα υγείας αντέχει

Ένα στέλεχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ανέφερε σήμερα ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν οδήγησε στην εκκένωση έξι νοσοκομείων, ωστόσο μέχρι στιγμής το σύστημα φαίνεται να αντέχει και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ζητήσει κατεπείγουσα βοήθεια από τον ΠΟΥ. «Το σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και οι υποδομές υγείας του Ιράν και σχετικά καλές και ανθεκτικές και μέχρι στιγμής καταφέρνουν να ανταποκριθούν» στις ανάγκες των θυμάτων, είπε η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ Χάναν Μπάλχι μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ στη Γενεύη, Αλί Μπαχρεϊνί, είπε νωρίτερα ότι περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 7.000 τραυματίστηκαν αφού ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου. Ο ΠΟΥ, που διαθέτει γραφείο στην Τεχεράνη και βοηθά τις τοπικές αρχές στη διαχείριση νοσημάτων, έχει επιβεβαιώσει 18 επιθέσεις σε υποδομές υγείας και τον θάνατο οκτώ γιατρών.

Η Μπάλχι είπε ότι ο Οργανισμός έχει σχέδια έκτακτης ανάγκης ώστε να μεταφέρει εφόδια εάν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω. Ένας κίνδυνος είναι η «μαύρη βροχή» που προκαλείται από τη διαρροή τοξικών ουσιών από κατεστραμμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, η οποία οδηγεί σε αύξηση των αναπνευστικών νοσημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ