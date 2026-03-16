Profile: Εξετάζονται νέες εξαγορές - Δεν υπάρχει ακόμα κάποια δεσμευτική απόφαση

Η ανακοίνωση της εταιρείας σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που υπεβλήθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Νέες εξαγορές με πιθανές εταιρείες στόχους εξετάζει η Διοίκηση της Profile ως πυλώνα ανάπτυξής της, σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση ως απάντηση σχετικού ερωτήματος που υπεβλήθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει ότι «εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές περιπτώσεις κυρίως εκτός Ελλάδος, πλην όμως, το στάδιο εξέτασης των εν λόγω περιπτώσεων είναι προς το παρόν σε στάδιο διαπραγματεύσεων και συναφών ελέγχων και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ακόμη οιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση σε αρκετά ώριμο στάδιο, ώστε είτε να ληφθεί οιαδήποτε συγκεκριμένη δεσμευτική απόφαση ή/και να υπογραφεί οιαδήποτε οριστική και δεσμευτική συμφωνία, η οποία να δύναται ή οφείλει να ανακοινωθεί προς το επενδυτικό κοινό».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Profile Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Πληροφορικής» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (καλουμένη εφεξής ως «Εταιρεία»), σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που υπεβλήθη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δια της από 13.3.2026 και με ΑΠ 553/2006 επιστολής της, σχετικά με το σχολιασμό δημοσιεύματος του ηλεκτρονικού τύπου περί νέας εξαγοράς εταιρείας στο εξωτερικό, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 6 του ν. 3340/2005, το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και ειδικότερα επισημαίνει τα ακόλουθα:

1. Η αναφορά στο εν λόγω δημοσίευμα σχετικά με το «τίμημα» των εξαγορών των Εταιρειών Algosystems και Contemi είναι εν μέρει ανακριβής, καθώς τα αναφερόμενα στο εν λόγω δημοσίευμα χρηματικά ποσά (3,7 και 3,8 εκ Ευρώ αντίστοιχα) αποτελούν το συνολικό ποσό εκάστης επένδυσης στις εξαγορασθείσες εταιρείες, όπως ακριβώς έχει γνωστοποιήσει η Εταιρεία στις από 23.1.2026 και 2.2.2026 προηγούμενες ανακοινώσεις της.

2. Η Εταιρεία έχει εκφράσει δημόσια την πρόθεση της, την οποία υλοποίει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, για την επέκταση των εργασιών εντός και εκτός Ελλάδος. Στο ως άνω πλαίσιο ενίσχυσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει ως πυλώνα ανάπτυξής της και τις νέες εξαγορές με πιθανές εταιρείες στόχους από τις οποίες προσδοκά προοπτικές περαιτέρω οργανικής και γεωγραφικής ανάπτυξης. Αναφορικά δε με τον συγκεκριμένο πυλώνα ανάπτυξής της, που συνδέεται με τις νέες εξαγορές, καθώς η Εταιρία διαθέτει τη ρευστότητα και την πιστοληπτική ικανότητα να τις χρηματοδοτήσει, εφόσον βέβαια κρίνεται ότι θα προσδώσουν αξία στους μετόχους, η Εταιρεία έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια με την από 9 Μαϊου 2023 ανακοίνωσή της.

Στην εν λόγω ανακοίνωση μάλιστα, αναφέρεται ρητά ότι ο πυλώνας αυτός (νέες εξαγορές) αποτελεί τμήμα της ευρύτερης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής του Ομίλου την επόμενη 3ετία, την οποία στρατηγική ως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, η Εταιρεία υλοποιεί με συνέπεια και σεβασμό στους μετόχους της.

3. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, πλην των δύο αναφερομένων στο δημοσίευμα εξαγορών που ήδη υλοποιήθηκαν (σύμφωνα και με τις ήδη δημοσιοποιηθείσες ανακοινώσεις της Εταιρείας ), εξετάζονται και άλλες εναλλακτικές περιπτώσεις κυρίως εκτός Ελλάδος, πλην όμως, το στάδιο εξέτασης των εν λόγω περιπτώσεων είναι προς το παρόν σε στάδιο διαπραγματεύσεων και συναφών ελέγχων και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ακόμη οιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση σε αρκετά ώριμο στάδιο, ώστε είτε να ληφθεί οιαδήποτε συγκεκριμένη δεσμευτική απόφαση ή/και να υπογραφεί οιαδήποτε οριστική και δεσμευτική συμφωνία, η οποία να δύναται ή οφείλει να ανακοινωθεί προς το επενδυτικό κοινό.

Η Εταιρεία, όπως πάγια και με συνέπεια πράττει μέχρι σήμερα, όταν συντρέχει οιοδήποτε συγκεκριμένο γεγονός η δημοσιοποίηση του οποίου εύλογα αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των μετοχών της, προβαίνει με την δέουσα υπευθυνότητα και σαφήνεια στη δημοσιοποίησή του, εντός του πλαισίου και με την διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΧΑ και την ισχύουσα νομοθεσία.