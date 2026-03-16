Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου από τον Τραμπ αργότερα σήμερα με άγνωστο περιεχόμενο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε πως η συνομιλία με τους δημοσιογράφους δεν θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου με το σύνολο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στο δίκτυο Truth Social ότι θα παραχωρήσει σήμερα συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για το σχήμα, τον τόπο ή συγκεκριμένη ώρα, κατά τη 17η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Συνέντευξη Τύπου σήμερα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα γίνει πριν από μια συνεδρίαση που προβλέπεται για τις 11:45 τοπική ώρα (17:45 ώρα Ελλάδας) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζ. Φ. Κένεντι (Kennedy Center) στην Ουάσινγκτον.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε πως η συνομιλία με τους δημοσιογράφους δεν θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου με το σύνολο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων, αλλά με κάπως πιο ανεπίσημο τρόπο και με λιγότερους εκπροσώπους του Τύπου, με τα ΜΜΕ που αποτελούν μέρος του προεδρικού "pool" αμέσως πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
gazzetta
gazzetta reader insider insider