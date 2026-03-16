Παναγόπουλος: «Θα παρουσιάσω στοιχεία για αυτήν τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες»

«Για μια ακόμη φορά, αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου, πριν καν οι ελεγχόμενοι, όπως εγώ, λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές», αναφέρει ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Γιάννης Παναγόπουλος, σε γραπτή δήλωσή του.

Παράλληλα, προσθέτει πως «με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το "στανιό" υπόθεση "επικοινωνιακά"». Και καταλήγει: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι' αυτήν τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως, θα πρέπει να φοβούνται, όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες την χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό, πως ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται πως δεν είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες την περίοδο 2020-2025 ποσό 3,2 εκατ. ευρώ, όπως προέκυψε από την έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Το παραπάνω ποσό αφορά, κατά πληροφορίες, το χρονικό διάστημα 2020-2025 και δεν αποκλείεται να καταστήσει τον κ. Παναγόπουλο ξανά ύποπτο, αυτή τη φορά για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος.