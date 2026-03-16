Εξηγήσεις από Μπέσεντ για πιθανή καθυστέρηση του ταξιδιού του Τραμπ στην Κίνα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι αν η επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο καθυστερήσει, ο λόγος θα είναι ότι ο Τραμπ θα πρέπει να μείνει στην Ουάσινγκτον και όχι γιατί η Κίνα έχει αποφύγει να αναλάβει δράση για τα στενά του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι αν η επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο καθυστερήσει, ο λόγος θα είναι ότι ο Τραμπ θα πρέπει να μείνει στην Ουάσινγκτον και όχι γιατί η Κίνα έχει αποφύγει να αναλάβει δράση για τα στενά του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη συνάντησή του με Κινέζους εκπροσώπους στο Παρίσι, είπε επίσης ότι οι σινοαμερικανικές συνομιλίες στις οποίες συμμετείχε ήταν εποικοδομητικές.

Η προτεινόμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ δεν κινδυνεύει, αλλά μπορεί να καθυστερήσει, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει εστιασμένος στον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στην Κίνα από τις 31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου για μια πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο.

«Δεν νομίζω ότι η συνάντηση κινδυνεύει, αλλά είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει», δήλωσε η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ στο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή στην εφημερίδα Financial Times ότι μπορεί να ακυρώσει τη συνάντηση αν η Κίνα δεν βοηθήσει να αρθεί ο αποκλεισμός του Στενού του Χορμούζ. Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλια.

Η Λέβιτ είπε ότι αν το ταξίδι καθυστερήσει, ο Λευκός Οίκος θα ανακοινώσει νέες ημερομηνίες σύντομα.

«Η απόλυτη ευθύνη του προέδρου αυτή τη στιγμή ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων είναι να διασφαλίσει τη συνέχιση της επιτυχίας της Επιχείρησης Επική Οργή, και εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο επτά ημέρες την εβδομάδα εδώ στον Λευκό Οίκο και εδώ στην πατρίδα. Επομένως περιμένουμε να ανακοινώσουμε αυτές τις ημερομηνίες πολύ σύντομα», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ