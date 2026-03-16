Η ΕΕ επέβαλε νέες κυρώσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν

Οι νέες καταχωρίσεις αφορούν διάφορα άτομα και οργανισμούς που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε ακόμη 16 φυσικά πρόσωπα και τρεις οντότητες, υπεύθυνους για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Οι νέες καταχωρίσεις αφορούν διάφορα άτομα και οργανισμούς που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην καταστολή των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο του 2026, οι οποίες οδήγησαν σε χιλιάδες θύματα μεταξύ των αμάχων.

Το Συμβούλιο επιβάλλει κυρώσεις στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου του Ιράν, καθώς και σε διάφορους διοικητές τοπικών παραρτημάτων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), οι οποίοι συμμετείχαν άμεσα στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Οι κυρώσεις αφορούν και τρεις ιρανικές οντότητες «που συνέβαλαν στην καταστολή των πολιτών. Η Naji Research and Development (NRDC) ανέπτυξε την εφαρμογή παρακολούθησης για χρήση από τις δυνάμεις ασφαλείας». Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, «οι Cyber Police της Τεχεράνης έχουν πρωταρχικό ρόλο στον έλεγχο του διαδικτύου, στη λογοκρισία και τη δίωξη πολιτών για ψηφιακό περιεχόμενο». Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση συνεργασίας με εταιρείες της ΕΕ.

