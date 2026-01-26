Το νέο πλαίσιο μετακλήσεων προβλέπει ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας, μέσω μιας μόνο διοικητικής πράξης. Η αίτηση εξετάζεται από «υπηρεσία μιας στάσης».

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη κάλυψη κενών θέσεων προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Οι διαδικασίες απλοποιούνται, ενώ εταιρείες προσωρινής απασχόλησης αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να προχωρούν σε μετακλήσεις για λογαριασμό επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες σε προσωπικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μεγάλα τεχνικά έργα, όπου προβλέπεται η άμεση μετάκληση, ενώ απλουστεύονται οι διαδικασίες στα προξενεία, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων.

Το νέο πλαίσιο μετακλήσεων προβλέπει ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας, μέσω μιας μόνο διοικητικής πράξης. Η αίτηση εξετάζεται από «υπηρεσία μιας στάσης» και η απόφαση πρέπει να εκδίδεται εντός 90 ημερών, με περιορισμένες δυνατότητες παράτασης.

Η μετάκληση μπορεί να γίνεται ακόμη κι αν ο εργαζόμενος διαμένει ήδη νόμιμα στην Ελλάδα με άλλη άδεια, χωρίς υποχρεωτική έξοδο από τη χώρα.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η δυνατότητα αλλαγής εργοδότη για όσους εισέρχονται στη χώρα μέσω μετάκλησης, χωρίς να χάνουν το καθεστώς νόμιμης διαμονής τους, ενισχύοντας την κινητικότητα στην αγορά εργασίας και περιορίζοντας φαινόμενα εξάρτησης ή εκμετάλλευσης.

Ξεχωριστή πρόβλεψη κάνει το νομοσχέδιο για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, εισάγοντας νέες κατηγορίες visa (tech visa, talent visa), ενώ ρυθμίζει το καθεστώς εργασίας για επισκέπτες καθηγητές και αυξάνει τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης (Blue Card).

Έτσι με βάση τα όσα προβλέπονται στο νομοσχέδιο:

Ενισχύονται οι διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Παρέχεται ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη.

Θεσπίζεται ελάχιστο ηλικιακό όριο.

Εντάσσονται οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης ως δυνητικοί εργοδότες.

Θεσμοθετείται fast track διαδικασία για εργαζόμενους σε μεγάλα δημόσια έργα και στρατηγικές επενδύσεις

Επιπλέον, ενισχύονται οι διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, όπως οι Φιλιππίνες, η Αρμενία και η Αίγυπτος, ιδίως σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, με τη ρητή προϋπόθεση συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Συνεπώς στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, προβλέπεται ότι 9.000 θέσεις θα καλυφθούν από εργαζομένους από το Μπαγκλαντές, ενώ από τις εποχικές μετακλήσεις 5.000 εργαζόμενοι αναμένεται να προέλθουν από την Αίγυπτο, με κατεύθυνση κυρίως τον πρωτογενή τομέα.

Για το έτος 2026, ο ανώτατος αριθμός θέσεων πολιτών τρίτων χωρών καθορίζεται συνολικά σε 94.240. Από αυτές, 44.240 θέσεις αφορούν εξαρτημένη εργασία, 48.000 θέσεις εποχιακή εργασία και 2.000 θέσεις απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Η πράξη προβλέπει, επιπλέον, τη δυνατότητα προσαύξησης του συνολικού αριθμού έως και 10%, προκειμένου να καλυφθούν απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

Οι ειδικότητες με ζήτηση και η κατανομή

Οι μετακλήσεις αφορούν ειδικότητες όπως ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας, εργάτες και τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτηρίων, εργαζόμενοι στη μεταποίηση και στη συσκευασία προϊόντων, τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, εργαζόμενοι στην εστίαση, στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας κ.α.

Στις θέσεις εξαρτημένης εργασίας, το μεγαλύτερο μέρος αφορά χειρωνακτικές ειδικότητες, με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και στις κατασκευές. Ενδεικτικά:

19.000 θέσεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες σε γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία και αλιεία.

7.640 αφορούν εργάτες σε μεταποίηση, μεταφορές και αποθήκευση.

Σημαντικές ανάγκες καταγράφονται επίσης στις κατασκευές, με χιλιάδες θέσεις για εργάτες και τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτηρίων.

Για τις εποχικές ανάγκες (48.000 θέσεις), η ζήτηση συγκεντρώνεται κυρίως σε γεωργία και τουρισμό. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

32.000 θέσεις για ανειδίκευτους εργάτες γης,

χιλιάδες θέσεις σε καθαρισμούς ξενοδοχείων και χώρων,

θέσεις στην εστίαση (προσωπικό κουζίνας, βοηθοί, μάγειρες κ.ά.).

Η μεγαλύτερη κατανομή εγκρίσεων αφορά την Περιφέρεια Αττικής με 9.967 άτομα, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προορίζεται για εξαρτημένη εργασία. Σημαντικός αριθμός κατευθύνεται σε κατασκευές/οικοδομές, αλλά και σε οικιακή βοήθεια, ενώ προβλέπονται και θέσεις σε επαγγέλματα εστίασης (μάγειρες, σερβιτόροι κ.ά.).

Στην Κρήτη εγκρίθηκαν 3.125 θέσεις, με κατανομή σε γεωργία/κτηνοτροφία, εποχική εργασία και ξενοδοχειακές εργασίες.

Στη Δυτική Μακεδονία κατανέμονται περίπου 2.110 θέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν εποχική απασχόληση. Στην Κεντρική Μακεδονία εγκρίθηκαν 6.125 θέσεις, με μεγάλο μέρος να κατευθύνεται σε αγροτικές εργασίες.

Στο Βόρειο Αιγαίο εγκρίθηκαν 690 θέσεις, κυρίως για εποχικά επαγγέλματα, ενώ στο Νότιο Αιγαίο εγκρίθηκαν 5.630 θέσεις, με μέρος τους να αφορά ειδικότητες σε τουρισμό και εστίαση, καθώς και υποστηρικτικές εργασίες.

Στον αντίποδα, οι Περιφέρειες με τις λιγότερες μετακλήσεις εμφανίζονται να είναι η Πελοπόννησος (με ελάχιστες θέσεις), καθώς και τα Ιόνια Νησιά.