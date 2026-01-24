Τα εισοδηματικά οφέλη με την νέα φορολογική κλίμακα και τη μειωμένη παρακράτηση φόρου. Τι ισχύει για νέους, οικογένειες με παιδιά και φορολογούμενους με μεσαία εισοδήματα.

Μετά τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, έρχεται η σειρά των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα για να δουν αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα πάρουν εισοδηματική ανάσα λόγω εφαρμογής της νέας φορολογική κλίμακας.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο μισθό τους θα διαπιστώσουν οι νέοι ηλικίας έως 30 ετών και οι εργαζόμενοι με προστατευόμενα τέκνα, εφόσον το ετήσιο καθαρό εισόδημά τους υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Οι αυξήσεις στους μισθούς ξεκινούν από 5,7 ευρώ τον μήνα για ένα ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά με 1.000 ευρώ καθαρά τον μήνα και ξεπερνούν ακόμη και τα 200 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος του καθαρού μισθού και τον αριθμό των παιδιών του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα.

Αυξήσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα - Αναλυτικά παραδείγματα

Για παράδειγμα:

Μισθωτός σε διαφημιστική εταιρεία με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ.

Εργαζόμενος 25 ετών στη εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει μηνιαία αύξηση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 2.480 ευρώ, σχεδόν δύο μισθούς.

Μισθωτός σε εμπορικό κατάστημα με τρία παιδιά και καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ το μήνα θα έχει αύξηση 93 ευρώ μηνιαίως ή 1.300 ευρώ ετησίως.

Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στις αποδοχές του 292,86 ευρώ και συνολικά θα έχει όφελος 4.100 ευρώ τον χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 μισθούς.

Διευθυντής προσωπικού σε επιχείρηση χωρίς παιδιά, με καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, θα έχει όφελος 1.100 ευρώ ετησίως ή 79 ευρώ τον μήνα.

Εργαζόμενη 25 ετών σε κομμωτήριο χωρίς παιδιά με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 929 ευρώ θα έχει αύξηση 57,36 ευρώ.

Μισθωτός άνω των 30 ετών με καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ χωρίς παιδιά θα διαπιστώσει αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους μόλις 5,71 ευρώ.

Εργαζόμενος σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με καθαρό μισθό 1.000 ευρώ και 2 παιδιά θα διαπιστώσει αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές του 17,14 ευρώ, για μισθό 1.500 ευρώ η αύξηση φτάνει στα 47,14 ευρώ και για 2.143 ευρώ στα 85,71 ευρώ.

Για εργαζόμενο με 4 παιδιά και μισθό 1.000 ευρώ οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται κατά 13,8 ευρώ, με 1.500 ευρώ κατά 144,05 ευρώ και με 2.000 ευρώ κατά 209,03 ευρώ.

Όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα και όσο περισσότερα τα εξαρτώμενα τέκνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα έχει αύξηση αποδοχών 4.100 ευρώ τον χρόνο ή 292 ευρώ μηνιαίως.

Αυξήσεις μισθών - Μικρό ή μηδενικό όφελος

Περιορισμένο έως μηδενικό είναι το όφελος για φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά. Ενδεικτικά, ιδιωτικός υπάλληλος 32 ετών χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, με καθαρές αποδοχές 980 ευρώ τον μήνα, θα έχει ετήσιο όφελος μόλις 100 ευρώ, δηλαδή περίπου 7 ευρώ τον μήνα.