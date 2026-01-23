Ψηφιακό πελατολόγιο σε γάμους, βαφτίσια και δεξιώσεις - Πότε μπαίνει σε εφαρμογή

Θα καταγράφονται οι πελάτες και συναλλαγές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων. Από ελεγκτικό κόσκινο τιμολόγια και αποδείξεις. Ποιοι απειλούνται με πρόστιμα.

Στο ψηφιακό «δίχτυ» της ΑΑΔΕ μπαίνουν μετά το Πάσχα γάμοι, βαφτίσεις, πάρτι και δεξιώσεις, καθώς το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται και στον χώρο των εκδηλώσεων.

Η φορολογική διοίκηση αποκτά πλήρη εικόνα για τον αριθμό των καλεσμένων και τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις, επιχειρώντας να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο με υψηλή παραβατικότητα.

Μετά τους επαγγελματίες τα συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και τις εταιρείες ενοικίασης, που τηρούν ήδη υποχρεωτικά το Ψηφιακό Πελατολόγιο και διαβιβάζουν άμεσα τα στοιχεία των πελατών τους στην ΑΑΔΕ, στο σύστημα εντάσσονται πλέον και οι επαγγελματίες των εκδηλώσεων.

Από το ελεγκτικό μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ θα περάσουν τόσο οι εταιρείες που διαθέτουν χώρους εκδηλώσεων, όπως αίθουσες και κτήματα, όσο και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να μη χαθεί άλλη μία σεζόν για κλάδους οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή και τις «μαύρες» συναλλαγές, με τις εκδηλώσεις να βρίσκονται διαχρονικά ψηλά στη λίστα κινδύνου.

Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ένα από τα εργαλεία που έχει ρίξει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη τόσο πριν όσο και μετά την παροχή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρισή του στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, ο επαγγελματίας έρχεται αντιμέτωπος με πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Από τον περασμένο Ιούλιο, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, πάρκινγκ και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Σε καθημερινή βάση, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις καταγράφουν μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet τα δεδομένα για τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στον χώρο τους, ενώ με την παράδοση του οχήματος εκδίδεται η απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Πρόστιμα

Για συνεργεία, πλυντήρια, πάρκινγκ, φανοποιεία και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών και να στοχεύουν τους ελέγχους εκεί όπου εντοπίζονται αποκλίσεις.

Παράλληλα, τα δεδομένα του Πελατολογίου διασταυρώνονται με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA. Σε περίπτωση διαφορών, η επιχείρηση περνά άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει καταργήσει την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών για τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Η απαλλαγή ισχύει για συμφωνητικά από την 1η Ιουλίου 2025 και αφορά τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα.