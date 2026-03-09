ΥΠΕΞ Ισραήλ για Μοζταμπά Χαμενεΐ: «Το μήλο πέφτει κάτω απ' τη μηλιά»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τον χαρακτήρισε τον νέο ηγέτη του Ιράν ως «τύραννο που θα διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος».

Αρνητικά σχόλια εξαπέλεισε το Ισραήλ για την εκλογή του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοζταμπά Χαμενεΐ. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τον χαρακτήρισε ως έναν ακόμη «τύραννο που θα διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος».

«Τα χέρια του Μοζταμπά Χαμενεΐ είναι ήδη λερωμένα με το αίμα που σημάδεψε την κυριαρχία του πατέρα του», συνεχίζει το μήνυμα του υπουργείου, με τίτλο «Το μήλο πέφτει κάτω απ'τη μηλιά».

Ο Μοζταμπά Χαμενεΐ διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.

Ο 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ